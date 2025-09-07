Best of IFA 2025: i migliori prodotti premiati da TecnoAndroid

IFA 2025 è stata per noi l’occasione per toccare con mano le nuove proposte tech dei produttori di tutto il mondo, riuscendo a spaziare tra innumerevoli categorie merceologiche, scoprendo concept e device che difficilmente vedranno la luce, e anche per conoscere da vicino realtà ancora sconosciute a noi. Giunti alla conclusione della tre giorni di fiera, è arrivato il momento di tirare le somme e capire cosa effettivamente abbia maggiormente catturato la nostra attenzione con i Tecnoawards di IFA 2025, ovvero la selezione dei migliori prodotti che abbiamo visto durante l’evento di Berlino.

Miglior smartphone: Samsung Galaxy S25 FE

Il Re di IFA 2025 è stato sicuramente Samsung Galaxy S25 FE, la versione “economica” di una delle serie più amate e discusse dell’intero 2025, uno smartphone con display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici di diagonale, 8GB di RAM, ma anche Android 16 con One UI 8.0, connettività 6E, 5G e bluetooth 5.4, per arrivare ad un ottimo comparto fotografico. Qui per maggiori dettagli.

Smartphone best buy: Blackview Xplore 2 Satellite

Un vero e proprio rugged che alza la testa in un mercato sempre più ricco di prodotti tra cui poter scegliere, Blackview XPLORE 2 integra un display AMOLED da 6,73 pollici e risoluzione in 3.2K, con al centro un processore MediaTek Dimensity 8300, octa-core ad alta qualità e prestazioni, passando anche per una batteria da 20’000 mAh, luce da campeggio da 467 LM e ovviamente una resistenza incredibile. Tutto questo a meno di 600 euro, cosa volere di più?.

Miglior prodotto: Antigravity A1

Il primo drone in grado di registrare in 8K a 360 gradi, senza la necessità di utilizzare accessori aggiuntivi, presentato da Insta360 nel corso del mese precedente, si contraddistingue da tutti gli altri proprio per la visione a 360 gradi e tracciamento della testa con gli occhiali vision, oltre che per un peso ridottissimo, addirittura inferiore ai 250 grammi. Per tutti i dettagli, ecco il link.

Migliori cuffie Anker Soundocore Sleep A30

Le Soundcore (Anker) Sleep A30 sono cuffie dedicate al sonno, una soluzione che permette di ascoltare liberamente la vostra musica preferita, ma anche i suoni ambientali, facilitando e favorendo il processo che vi porterà ad addormentarvi. Il design resta l’iconico visto con la generazione precedente, ciò che cambia è la cancellazione del rumore integrata.

Miglior smartwatch: Cellularline Zero e Stealth x Momo Design

L’ultimo prodotto premiato è uno smartwatch, precisamente una coppia di Cellularline (qui per le novità dell’azienda a IFA 2025) Zero e Stealth x Momo Design, soluzioni economiche, impreziosite chiaramente da un design iconico, quasi unico nel loro genere, che gli permetta di distinguersi dalla massa, senza andare a intaccare le specifiche tecniche generali, e garantendo nel contempo prestazioni al top, offrendo nel contempo una soluzione con display AMOLED (quindi colori più precisi e dettagliati), seguita a ruota da una più alla portata di tutti (la stealth) con display TFT LCD e design più squadrato.