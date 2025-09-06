Cellularline: ecco le novità presentate all’IFA 2025

All’IFA 2025 di Berlino, Cellularline si presenta ancora una volta come protagonista. Il gruppo, leader europeo negli accessori per smartphone e tablet, utilizza tale occasione non solo per consolidare il proprio ruolo di riferimento nel settore. Ma anche per raccontare una visione sempre più orientata al futuro. Nel proprio spazio espositivo, all’interno della Hall 4.2, lo stand 101 ospita un’ampia selezione dei marchi che compongono il portafoglio dell’azienda. Da Cellularline a Music Sound, da Interphone a SKROSS, fino a Peter Jäckel, NOVA, QIXO e FILM&GO.
Cellularline: ecco le novità presentate
Tra le novità che il gruppo porta in fiera, spicca “COVERED”. Si tratta di un sistema di stampa on demand che promette di cambiare il concetto di custodia per smartphone. La tecnologia, sviluppata internamente, consente di realizzare in negozio una cover personalizzata in soli venti minuti. Per il consumatore significa avere sempre a disposizione una protezione adatta al proprio dispositivo, indipendentemente dal modello. Per il punto vendita, invece, si traduce in un grande vantaggio operativo: nessuna limitazione dovuta agli spazi fisici o alla disponibilità di stock, ma un “magazzino infinito” capace di rispondere in tempo reale a ogni richiesta.
Il lancio di “COVERED” arricchisce un percorso già tracciato con successo grazie a servizi retail evoluti come FILM&GO. Tale sistema, molto apprezzato dai rivenditori, permette di tagliare pellicole protettive di ultima generazione direttamente in negozio. Ciò con soluzioni avanzate come Fortify Hybrid Glass, un vetro ibrido che coniuga la resistenza dei film protettivi alla sensazione tattile del vetro. Accanto ai servizi, il gruppo dedica ampio spazio alle nuove proposte per i prodotti. Sul fronte audio, l’attenzione si concentra sui nuovi auricolari true wireless con funzioni avanzate. Come la traduzione simultanea e riduzione del rumore ibrida. Oltre a una gamma smartwatch in espansione che include modelli realizzati insieme a MOMO Design. Lo sguardo si allunga anche verso i trend emergenti, con l’ingresso nel segmento degli smart ring.
Nel settore della ricarica debutta l’ampliamento della linea RETRACTABLE POWER, pensata per offrire potenza, praticità e ordine grazie a cavi retrattili integrati. Dopo i caricabatterie da rete e da auto, arrivano un powerbank da 10.000 mAh con supporto Power Delivery e un cavo retrattile da 100W adatto anche ai laptop. Completa il quadro all’IFA 2025 Music Sound, brand che sta guadagnando terreno a livello internazionale grazie a un’offerta studiata per la Generazione Z e i giovani adulti.