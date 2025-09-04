Nuovo Samsung Galaxy S25 FE: tecnologia AI e fotocamera super avanzata

Samsung ha presentato a Berlino il Galaxy S25 FE. Il display Dynamic AMOLED 2x da 6,7″ con risoluzione FHD+ e refresh rate variabile 60/120Hz assicura colori intensi e fluidità nelle animazioni. Il telaio in Armor Aluminum aumenta robustezza e leggerezza, mentre la scocca è disponibile nelle tonalità Navy, Jetblack, White e Icyblue. Lo smartphone misura 161,3×76,6×7,4mm e pesa 190 grammi, una combinazione eccellente che consente di maneggiarlo con facilità. La batteria da 4.900mAh inoltre supporta la ricarica rapida cablata a 45W. Ciò permette di raggiungere il 69% di carica in 30 minuti, oltre alla ricarica wireless e inversa tramite Wireless PowerShare. La resistenza? Questa è garantita dallo standard IP68, mentre il sistema di raffreddamento con camera di vapore mantiene prestazioni elevate anche durante utilizzo intenso.

Prestazioni ed IA

Il processore qui è l’Exynos 2400 a 4nm, affiancato da 8GB di RAM e opzioni di memoria interna da 128, 256 o 512GB. Il dispositivo esegue Android 16 con One UI 8, con 7 anni di aggiornamenti major e 7 anni di patch di sicurezza. Samsung integra strumenti di intelligenza artificiale Galaxy AI, che ottimizzano produttività e comunicazione. Funzioni come Gemini Live, Now Bar, Now Brief, Cerchia e Cerca ampliano le possibilità di interazione. Anche la fotocamera sfrutta l’AI: il ProVisual Engine migliora i selfie da 12MP, mentre l’editing avanzato sul dispositivo utilizza strumenti come Modifica Generativa, Studio ritratti, Slow-mo istantaneo, Regola audio e Ritaglio automatico. La sicurezza dei dati è assicurata da Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) e dal Personal Data Engine (PDE), che mantengono informazioni e preferenze protette localmente grazie a Knox Vault.

Fotocamere e prezzi della gamma Samsung

Per le foto? Si hanno ben tre sensori. Quello da 50MP è il principale con OIS, poi c’è il 12MP ultra grandangolare e l’8MP tele con zoom ottico 3x. La fotocamera anteriore per i selfie invece da 12MP garantisce immagine sempre perfette, anche quando c’è poca luce. La camera di vapore migliorata del 10% rispetto al modello precedente ottimizza la dissipazione termica. Il Samsung Galaxy S25 FE è disponibile da oggi, 4 settembre 2025, con sei mesi gratuiti di Gemini AI Pro. Una promozione speciale, di cui gli interessati dovrebbero approfittare permette fino al 1° ottobre di acquistare i modelli della gamma in promo. I prezzi ufficiali? Sono a seconda dei GB: 8/128GB 769€, 8/256GB 769€, 8/512GB 829€.