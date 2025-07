Antigravity: il primo drone 360° da 249 grammi

Non è un drone come gli altri, parliamo di altissima tecnologia e di innovazione. Antigravity nasce per rompere gli schemi, riscrivendo le regole di un settore già saturo. Il lancio del primo drone 360° al mondo sotto i 249 grammi segna un punto di non ritorno. Riprese a risoluzione 8K, immersive e senza precedenti. Esperienze che non si spiegano, si vivono. Basta voler raccontare qualcosa. Il drone non è più solo uno strumento tecnico, diventa un’estensione dello sguardo, un device in grado di catturare in modo emozioni, sguardi, paesaggi, sogni. Un’escursione in montagna, un tramonto in riva al mare, la corsa di un bambino nel parco: tutto può diventare una storia da ricordare. La tecnologia del drone smette di intimorire e inizia ad incuriosire.

Riprese spettacolari e controllo eccezionale con il drone Antigravity

Il drone si pilota senza complicazioni, senza alcuna checklist, ma si hanno controlli intuitivi, apprendimento rapido, libertà assoluta. Pensato per chi non ha mai avuto un drone. Per chi ha provato, si è arreso, e adesso vuole riprovarci. Anche chi crea per lavoro troverà in Antigravity una soluzione fluida, immediata. Un drone capace di trasformare ogni attimo in narrazione. Il design mostra l’intenso studio dietro queta creazione per dare a chi lo prova un volo immersivo a 360° con una visione totale. Gli altri brand competono su numeri, qui si parla di esperienze reali e di storie raccontate.

Dopo anni di ricerca, il momento è arrivato. Il risultato è un drone che ridefinisce il concetto stesso di volo personale, il tutto parte da chi sa sognare. Attraverso Antigravity Hub, ogni appassionato può poi contribuire con idee, feedback, visioni in modo che l’innovazione continui a crescere nel dialogo e con l’uso reale del drone. Il brand sceglie la co-creazione come metodo in cui ogni contributo lascia un segno. Al centro, una tecnologia sicura, rilevamento del carico per evitare modifiche, protezioni contro usi impropri. Tutto il drone è costruito intorno a un unico scopo: permettere a chiunque di vivere l’aria come spazio creativo, come una tela, che sia un professionista o un principiante.