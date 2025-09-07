Siamo ormai abituati a sentire parlare dei tanti chatbot basati sull’intelligenza artificiale che consentono agli utenti di ottimizzare la routine ma anche la produttività lavorativa in alcuni casi. Non a caso, infatti, l’AI consente al giorno d’oggi di portare a termine progetti di diverso genere al fine di andare incontro alle esigenze di ciascun utente.

Nonostante ciò, sembrerebbero non mancare i casi in cui l’AI e, dunque, i chatbot non siano in grado di essere del tutto efficienti. Alcuni esperti di sicurezza hanno mostrato come l’intelligenza artificiale siano poco reattiva. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito a ciò.

AI: intelligenza artificiale in confusione in alcuni casi

Se utilizzate giornalmente l’intelligenza artificiale per portare a termine compiti e progetti di diverso genere, come generare un’immagine, riassumere un testo, schematizzare un libro, saprete bene che l’AI è sempre in grado di offrire il meglio dei risultati. Attira particolarmente l’attenzione, però, una scoperta fatta nei giorni scorsi dagli esperti del gruppo Unit 42 di Palo Alto Networks. Che cosa avranno scoperto in particolare? Ebbene, gli esperti sono riusciti a dimostrare che c’è un modo per mettere in difficoltà i chatbot basati sull’intelligenza artificiale.

Secondo quanto diffuso sarebbe necessario solamente inserire come prompt una frase molto lunga e con grammatica poco corretta, oltre alla mancanza di punti. Così facendo, infatti, si vanno a fornire all’intelligenza artificiale dei prompt poco chiari e specifici che di conseguenza creano confusione. Tale scoperta non fa altro che mostrare come i chatbot possano essere facilmente confusi da tante parole prive di punteggiatura. Tutto ciò, dunque, sembrerebbe creare difficoltà nella generazione dei contenuti non riuscendo a effettuare un vero e proprio processo di riflessione.

Giunti a questo punto non ci resta che attendere ulteriori novità dal mondo tech che implementa ormai tantissimi sistemi basati sull’intelligenza artificiale.