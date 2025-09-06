Ghost of Yotei: niente ritardi con l’inizio con la fase gold

Il conto alla rovescia per Ghost of Yotei è ufficialmente iniziato. Sucker Punch Productions ha annunciato che il nuovo titolo esclusivo per PlayStation 5 è entrato in fase gold. Certificando così la conclusione dello sviluppo della versione di lancio. La data da segnare in calendario è il 2 ottobre. Giorno in cui il gioco approderà sugli scaffali e sugli store digitali. Con il raggiungimento di tale traguardo, il team può considerare chiuso il lungo ciclo produttivo che ha accompagnato la nascita del progetto. La fase gold indica, infatti, che il gioco è completo in tutte le sue componenti principali, pronto per essere distribuito.

Ghost of Yotei sempre più vicino: ecco i dettagli

Il debutto del gioco segna il ritorno di Sucker Punch nel genere che l’ha consacrata cinque anni fa con Ghost of Tsushima. Non si tratta di un seguito diretto. Ma di un’eredità che raccoglie le atmosfere e lo stile del primo capitolo. Portandoli su una nuova piattaforma e arricchendoli con soluzioni tecniche più ambiziose. La continuità si percepisce soprattutto nell’impostazione generale del gameplay. Mentre sul piano narrativo la rotta cambia direzione.

Al centro della vicenda c’è Atsu, una combattente determinata la cui storia si muove attorno al tema della vendetta. Uno degli elementi che meglio definiscono tale nuova avventura è l’introduzione delle armi da fuoco. Gli archibugi, già mostrati in un trailer di gameplay dedicato, arricchiranno l’arsenale. E potrebbero anche rivoluzionare il ritmo dei combattimenti, differenziando l’approccio di Atsu da quello più tradizionale del samurai.

Il percorso di Ghost of Yotei non terminerà, però, con l’uscita autunnale. Sucker Punch ha già messo in cantiere una modalità multigiocatore, destinata ad arrivare soltanto nel 2026 tramite un aggiornamento gratuito. Un’aggiunta che conferma la volontà di supportare il titolo nel lungo periodo e di offrire ai giocatori nuove esperienze. Con tali premesse, il nuovo progetto si prepara a diventare uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno videoludico sulle console PlayStation 5.