Amazon fa crollare il prezzo di questo notebook Dell Inspiron

Il risparmio che gli utenti possono effettivamente raggiungere sull’acquisto del notebook Dell Inspiron 15 è davvero incredibile, considerando comunque che si parte da un listino non troppo elevato, e che Amazon è stata perfettamente in grado di abbassare nuovamente il livello di spesa che il consumatore si ritrova a godere a tutti gli effetti.

Lo schermo è uno dei suoi punti di forza, considerando che comunque parliamo di un pannello da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione in FullHD (1920 x 1080 pixel) e refresh rate che si estende fino a 120Hz, ottimo per la massima fruibilità quotidiana e per il gaming. Il processore è chiaramente di fascia media, essendo un Intel Core i5 di tredicesima generazione i5-1334U, accoppiato con scheda grafica Intel Iris Xe, e una configurazione che viene completata dalla presenza di 16GB di RAM con 512GB di memoria interna su SSD.

Il sistema operativo è chiaramente Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software, se non tutto ciò che riguarda il controllo della componentistica e simili. Lo chassis è realizzato interamente in plastica, di colorazione nera con finitura opaca su tutta la superficie, dotato di una tastiera con tasti sufficientemente distanziati tra loro, una corsa non troppo profonda, e retroilluminati.

Amazon da sogno con lo sconto sul notebook Dell Inspiron

Il notebook Dell costa decisamente meno di quanto avreste mai immaginato, proprio perché parte da un listino di 599 euro e scende di circa 170 euro, per arrivare a dover sostenere un investimento finale che corrisponde esattamente a soli 429 euro. Può essere vostro direttamente a questo link.

Spedito direttamente da Amazon, il notebook offre un rapporto qualità prezzo nettamente favorevole e adatto alla maggior parte dei consumatori, con reso gratuito entro 14 giorni.