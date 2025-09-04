Laifen T1 Pro eP3 Pro: i due rasoi in arrivo all’IFA 2025

Laifen si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia. Il marchio, che dal 2019 ha saputo conquistare oltre venti milioni di utenti con soluzioni avanzate dedicate alla cura personale, presenta due inediti rasoi elettrici. Si tratta dei T1 Pro e il P3 Pro. Il debutto dei due modelli non è un semplice aggiornamento di gamma, ma un vero passo avanti in termini di qualità, prestazioni e design. Nel dettaglio, il T1 Pro nasce come rasoio compatto pensato per chi cerca eleganza e massima precisione. Con un corpo in alluminio lavorato con macchine CNC e un peso di appena 93 grammi, si distingue per leggerezza e praticità. L’innovativo sistema ArcBlade con lama singola consente di raggiungere un angolo di rasatura fino a 148,5°. Garantendo risultati impeccabili anche nei dettagli più difficili. A rendere l’esperienza ancora più efficiente contribuisce il motore lineare ad alta velocità, capace di 12.000 tagli al minuto e regolato da un sistema intelligente PID. L’autonomia arriva a 120 mminuti. Mentre la ricarica rapida permette di ottenere otto minuti di utilizzo con un solo minuto collegato alla corrente.

Laifen presenta i suoi nuovi rasoi: ecco i dettagli

Il P3 Pro, invece, è stato progettato per gli utenti che cercano potenza e versatilità nella cura quotidiana della barba. Il design monoblocco in alluminio, con una finestra che lascia intravedere il motore riflette la cura per i dettagli. Al suo interno battono due motori lineari che insieme raggiungono la straordinaria velocità di 24.000 tagli al minuto, anch’essi regolati dal sistema PID. Grazie alla tripla lama composta da due testine e un rifinitore, il P3 Pro affronta senza difficoltà barbe folte e impegnative. La sua autonomia raggiunge i 100 minuti e la ricarica veloce assicura sette minuti di utilizzo con appena tre di collegamento.

Entrambi i modelli non rinunciano alla praticità: sono impermeabili con certificazione IPX7, adatti sia alla rasatura a secco che su pelle bagnata e integrano testine magnetiche removibili che semplificano le operazioni di pulizia. Il T1 Pro è disponibile in tre varianti cromatiche (Original Silver, Midnight Blue e Space Gray). I nuovi rasoi saranno disponibili da metà settembre su www.laifentech.com e su Amazon. Con prezzi consigliati di 159,99 euro per la versione Standard e 119,99 euro per la Stubble Edition. Il P3 Pro sarà in vendita a 199,99 euro.