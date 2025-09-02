Amazon regala 15 euro di sconto per i suoi 15 anni

Quindici anni sono un traguardo importante, soprattutto per una realtà che ha cambiato in modo radicale il modo di fare acquisti. Amazon.it, nato nel 2010, spegne le sue prime quindici candeline e lo fa scegliendo un modo diretto e concreto per ringraziare i milioni di clienti che lo hanno reso parte della loro quotidianità. L’azienda propone uno sconto immediato da utilizzare al momento della spesa online. Un regalo tangibile pensato per chi ogni giorno sceglie la piattaforma per i propri acquisti.

Amazon: ecco come ottenere lo sconto

Al raggiungimento di una spesa pari o superiore a 75 euro, esclusi i costi di spedizione, è possibile applicare uno sconto di 15 euro. Per farlo basta inserire, al momento del pagamento, il codice promozionale IT15Y nello spazio dedicato a buoni regalo e voucher presente su Amazon. Non sono previsti passaggi complessi né condizioni nascoste: pochi click e lo sconto viene scalato in automatico.

C’è però un aspetto da tenere a mente. L’iniziativa non durerà a lungo né sarà disponibile per tutti. Amazon ha, infatti, fissato un tetto massimo di 150.000 coupon. I quali verranno distribuiti secondo l’ordine di utilizzo. Una quantità che, a prima vista, sembra elevata, ma che potrebbe esaurirsi in poche ore. Considerando soprattutto la popolarità del sito e l’abitudine consolidata degli italiani a fare acquisti online. Chi desidera approfittarne, quindi, farebbe bene a non rimandare troppo.

Inoltre, è stata stabilita anche una data di scadenza precisa. L’offerta sarà valida fino alle ore 23:59 del 4 settembre 2025. Dopo quel momento, il codice IT15Y non potrà più essere applicato e l’iniziativa si considererà conclusa.

La scelta di celebrare i 15 anni di attività con una promozione rispecchia lo spirito che ha contraddistinto Amazon fin dall’inizio. Offrire ai clienti strumenti immediati per risparmiare tempo e denaro. Accompagnandoli in un’esperienza di acquisto che mette al centro comodità e rapidità. Sulla pagina dedicata all’offerta sono disponibili tutte le informazioni utili per procedere.