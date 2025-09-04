Narwal FLOW: ecco i dettagli sul nuovo dispositivo per la pulizia domestica autonoma

Narwal torna a far parlare di sé con il lancio di FLOW, il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti che segna un salto di qualità nella pulizia domestica. L’azienda ha presentato ufficialmente il modello dopo il debutto al CES 2025, puntando su un mix di design compatto, tecnologie esclusive e un approccio all’autonomia che va oltre il semplice “pulire senza mani”. Il centro del progetto è la tecnologia Track Mop, la prima del settore a introdurre un sistema di lavaggio a rullo con acqua sempre pulita in circolazione.

Non si tratta solo di un dettaglio tecnico: l’utilizzo di acqua calda a 45 °C, distribuita da 16 ugelli anti-intasamento, e l’estensione del mocio EdgeReach rendono possibile una pulizia uniforme e accurata anche negli angoli più difficili. FLOW propone una soluzione che punta a eliminare aloni e rischi di contaminazione incrociata, due dei limiti più frequenti nei robot lavapavimenti tradizionali.

Narwal FLOW: Ecco i dettagli del nuovo robot per le pulizie domestiche

Riguardo la navigazione, l’azienda ha scelto di affidarsi a NarMind Pro, una piattaforma AI che combina doppie fotocamere RGB, mappatura 3D e un processore capace di elaborare fino a 10 TOPS. Il risultato è un robot in grado di riconoscere gli ostacoli, disegnare mappe dettagliate e adattarsi in tempo reale al contesto, senza sacrificare la compattezza. Con soli 95 millimetri di spessore, FLOW riesce a infilarsi sotto i mobili bassi e affrontare dislivelli fino a quattro centimetri. La potenza di aspirazione non passa in secondo piano: i 22.000 Pa, uniti al sistema DualFlow anti-groviglio, garantiscono prestazioni elevate anche con polvere sottile e peli di animali. Sui tappeti, la tecnologia CarpetFocus crea una sigillatura pressurizzata che aumenta l’efficacia dell’aspirazione fino a raddoppiarla rispetto ai modelli convenzionali.

Uno dei punti più interessanti è però la gestione della manutenzione. La base multifunzionale non si limita a svuotare il contenitore della polvere: lava e igienizza i mop con acqua calda, asciuga con aria calda e sterilizza i serbatoi, permettendo fino a 120 giorni di utilizzo senza interventi manuali. Per chi vive in appartamenti piccoli, Narwal propone anche una versione compatta della base, alta appena 28 centimetri, che conserva comunque le funzioni di scarico automatico e dosaggio del detergente.

L’universo Narwal sempre più integrato

Non manca l’integrazione con l’ecosistema smart home. Oltre al comando vocale tramite “Hey Nawa”, FLOW è compatibile con Alexa, Google Home e Siri, e nei prossimi mesi arriverà anche il supporto allo standard Matter. L’app ufficiale consente invece di personalizzare potenza, livello di umidità e percorsi di pulizia.

Narwal FLOW, disponibile dal 4 settembre, su Amazon e sul sito ufficiale del brand. In occasione del lancio, il prezzo della versione con stazione standard scenderà a 899 euro (anziché 1.299), mentre quella compatta sarà proposta a 1.099 euro (anziché 1.499). La promozione sarà valida fino al 28 settembre.