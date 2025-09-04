Aliexpress TAGLIA IL PREZZO, mini pc a meno di 100 euro!

Il noto colosso dell’e-commerce Aliexpress continua a lasciare tutti senza parole. Quest’oggi, infatti, è disponibile all’acquisto sullo store un prodotto davvero eccezionale. Si tratta di un mini PC del marchio GMKtec con una scheda tecnica notevole, soprattutto se si pensa al prezzo a cui è proposto. Con Aliexpress sarà infatti acquistabile ad un prezzo folle inferiore ai 100 euro. Gli utenti potranno infatti portarselo a casa a soli 97,95 euro, grazie al favoloso sconto pari al 68%. Un risparmio decisamente ottimo, se si pensa che il suo prezzo di listino è di soli 308,06 euro. Gli utenti potranno acquistarlo direttamente A QUESTO LINK.

Aliexpress, questo mini PC è favoloso ad un costo inferiore ai 100 euro

Questo mini PC del marchio GMKtech è un vero e proprio affare solo sullo store online Aliexpress. Quest’ultimo si distingue per le sue dimensioni compatte e dalla scheda tecnica notevole per la sua fascia di prezzo. Le prestazioni sono mosse dal processore Intel Celeron 5205U e sono presenti tagli di memoria con fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. All’occorrenza, gli utenti potranno espandere la propria archiviazione interna senza problemi (M.2 2280 PCIe/M.2 2242 SATA).

Il mini pc dispone poi di una doppia uscita HDMI in grado di supportare una risoluzione massima di 4096×2304 a 24 Hz. Sono poi presenti numerose porte, tra cui anche quattro porte USB di tipo A ed il jack audio per le cuffie. A bordo è poi installato Windows 11 Pro. Il tutto come già detto in un corpo compatto, con delle dimensioni pari a 114 mm x 106 mm x 42,5 mm.

Come già detto, questo fantastico prodotto è disponibile all’acquisto ad un prezzo assurdo di appena 97,95 euro. Si tratta di un prezzo decisamente conveniente per un prodotto del genere. La spedizione è dalla Spagna, è rapidissima ed inclusa nel prezzo. Non sono ovviamente previste altre spese. Per acquistarlo, basterà recarsi PRESSO QUESTO LINK.