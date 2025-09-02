OPPO presenta i modelli RENO14 con AI e design iridescente

OPPO presenta oggi i suoi nuovi smartphone basati su AI della serie OPPO Reno14. I modelli presentati sono in tutto tre: la versione base 5G, il modello F e il Reno14 F 5G che rappresenta il mix perfetto degli altri due. Questa nuova serie combina Intelligenza Artificiale – con l’innovativa AI Flash Photography –, un design iridescente – l’Iridescent Mermaid Design. Inoltre, include la collaborazione con Toiletpaper per mostrare al meglio l’audacia dei modelli.

Toiletpaper è un irriverente e visionario collettivo artistico italiano che OPPO ha scelto per dare vita ad un’esperienza immersiva e fuori dagli schemi. Capace di superare i confini delle tradizionali presentazioni di un prodotto, l’azienda gli ha affidato la reinterpretazione del prodotto e della sua identità. Il risultato è una campagna d’impatto, con contenuti visivi che esprimono tutta la forza espressiva della nuova serie Reno14. “Con OPPO abbiamo trovato un terreno comune dove immaginazione, estetica e sperimentazione visiva si incontrano. La Reno14 Series ci ha ispirati non solo per il suo design audace, ma anche per la sua capacità di parlare a una nuova generazione che vive la tecnologia come forma di espressione personale. È un invito a riscoprire la bellezza nell’innovazione e a fare della propria unicità un vero e proprio manifesto” spiega Micol Talso, Direttore Creativo di Toiletpaper.

OPPO presenta al pubblico i tre nuovi modelli della serie OPPO Reno14 che uniscono estetica e tecnologia

Rimanendo fedele al proprio impegno di offrire un design pensato per i giovani, Reno14 dà vita alla tendenza estetica “mermaidcore” con il nuovo Iridescent Mermaid Design. Realizzato con una tecnica elaborata che prevede dodici processi di rivestimento e cinque fasi di produzione. Estrema precisione a livello microscopico e trame ottiche ultra-sottili ne fanno parte. Il risultato è un bellissimo insieme di rifrazioni della luce dalla finitura cangiante.

I modelli sono certificati IP66, IP68 e IP69 per la resistenza a polvere e acqua. Ora sono dotati di un’interfaccia USB trattata con un rivestimento anticorrosione, per garantire una durata prolungata anche in condizioni impegnative.

Tutti e tre i modelli della serie Reno14 dispongono di display AMOLED con cornici sottili e supportano le esclusive funzionalità OPPO Splash Touch e Glove Mode. In questo modo, il display funziona anche se si hanno le mani bagnate o i guanti. Sia Reno14 5G che Reno14 F/FS 5G offrono display più compatti da 6,59 e 6,57 pollici. Per quanto riguarda le colorazioni, OPPO Reno14 5G si presenta in Opal White e Luminous Green. Inoltre, OPPO Reno14 F & FS 5G amplia la gamma con Opal Blue oltre a Luminous Green.

Cattura la bellezza della luce con AI Flash Photography

AI Flash Photography è un innovativo sistema triple-flash. La fotocamera principale e quella ultra-grandangolare utilizzano due unità per un’illuminazione eccellente a distanza ravvicinata. La terza unità è un flash dedicato al teleobiettivo ed è una novità assoluta. Si ottiene una luminosità fino a 10 volte superiore. Inoltre, c’è un’illuminazione efficace anche durante l’utilizzo dello zoom. Invece, OPPO Reno14 F & FS 5G sono dotati di un sistema a doppio flash per un’illuminazione eccellente a corto raggio.

Intelligenza artificiale al servizio dell’utente

OPPO porta la fotografia mobile a nuovi livelli con una serie di funzionalità AI. La funzione Livephoto è stata migliorata e diventa AI Livephoto 2.0. Grazie alla tecnologia Dual Exposure Fusion a livello hardware, Reno14 5G cattura contemporaneamente un’esposizione breve per bloccare il movimento. E una più lunga per raccogliere più luce. Si uniscono i due fotogrammi in tempo reale. Il risultato è la possibilità di cogliere l’attimo perfetto con una risposta dell’otturatore rapidissima. Inoltre, senza sfocature, sia per le foto statiche che per quelle Live. Insieme a questa funzione, l’AI Editor introduce strumenti che trasformano scatti ordinari in immagini professionali.

Con AI Scatto Perfetto, la Reno14 Series corregge le espressioni indesiderate. Anche gli occhi chiusi o i capelli che coprono il viso, cercando nella galleria un’immagine di riferimento. Genera diverse espressioni da sostituire in un solo click. Queste novità si aggiungono alle funzionalità di editing intelligenti già presenti. Tra cui AI Eraser, che consente di rimuovere facilmente persone o oggetti indesiderati con un tocco; AI Rimuovi Riflessi, AI Aumenta Nitidezza e AI Rimetti a Fuoco. Inoltre, Reno14 5G supporta la funzione AI-Enhanced 4K HDR Video. Ciò offre non solo una risoluzione ultra-definita in 4K, ma anche una gamma dinamica più ampia e una resa dei colori più naturale.

Oltre a trasformare il modo in cui catturiamo e modifichiamo le immagini o i video, l’intelligenza artificiale della serie Reno14 semplifica anche l’interazione con il mondo circostante. Ad esempio grazie all’app Traduci è possibile utilizzare la fotocamera del telefono per tradurre in tempo reale contenuti fisici come menù o altro. E partecipare a conversazioni bilingue usando modalità vocali e a schermo diviso.

Prestazioni avanzate, un passo avanti per il mobile gaming con OPPO Reno14

Tutti i modelli della nuova serie sono dotati di Vapor Champer (VC), un sistema di raffreddamento avanzato, e di AI Nano Dual-Drive Cooling System. Queste soluzioni, abbinate ad AI HyperBoost 2.0, garantiscono prestazioni e stabilità. Offrono una dissipazione del calore bilanciata durante le sessioni di gioco più lunghe ed impegnative.

Con Reno14 debutta anche il nuovissimo AI LinkBoost 3.0 di OPPO, progettato per garantire prestazioni di rete più solide e stabili in diversi casi d’uso. Grazie al design delle antenne e alcune ottimizzazioni esclusive, AI LinkBoost 3.0 analizza in modo intelligente le performance della rete. Passa senza interruzioni ad un’alternativa più veloce e dà priorità ai flussi di dati più importanti. Questo assicura un’esperienza di rete sempre fluida e affidabile. Anche in condizioni di connessione non ottimali. Ricordiamo, infine, che l’intera gamma utilizza l’ultima versione di ColorOS 15,basata su Android 15.

Prezzi e disponibilità

Tutti i dispositivi saranno acquistabili su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori. Il modello OPPO Reno14 5G con configurazione 12GB + 512GB sarà disponibile a 599,99€, mentre Reno14 FS 5G (12GB + 512GB) a 449,99€ e Reno14 F 5G (8GB + 256GB) a 379,99€. In occasione del lancio, saranno attive anche alcune promo.