ColorOS 15: l’update di luglio è ricco di novità per gli Oppo

Recentemente la nota società giapponese Oppo ha rilasciato l’ultima versione della propria interfaccia grafica ColorOS 15, la quale gode dunque dell’update di luglio, quest’ultima versione introduce davvero tantissime novità per quanto riguarda l’omonima serie di smartphone e queste ultime sono principalmente incentrate sull’intelligenza artificiale e soprattutto sulla fotografia e l’editing delle immagini, scopriamo insieme le più importanti novità.

Novità davvero interessanti

Innanzitutto è stata introdotta la possibilità di infilare e organizzare i widget delle medesime dimensioni per consentire la creazione di interfacce decisamente più gradevoli e ordinate, la vera chicca risiede però negli strumenti legati alla fotografia potenziati dall’intelligenza artificiale, il primo strumento prende il nome di AI perfect shot, tale strumento consente sostanzialmente di andare a correggere o addirittura sostituire le espressioni facciali presenti all’interno di uno scatto, il secondo strumento si chiama invece Ai Group Foto Composer, questo addirittura permette di aggiungere veri e propri soggetti mancanti all’interno di una foto di gruppo, l’ultimo strumento invece si chiama Save to Mind space, il quale permette di estrapolare e organizzare i contenuti direttamente dagli screenshot.

Altri miglioramenti riguardano invece la gestione di contenuti come foto e video da un punto di vista prettamente di editing nel momento che d’ora in avanti sarà possibile esportarli in alta definizione, applicando delle correzioni, come ad esempio una migliore gestione della luminosità aiutata da un filtro potenziato dall’intelligenza artificiale definito come AI Recompose che regola automaticamente layout, proporzione e colore.

Oltre questi grandi miglioramenti sono presenti co dei cambiamenti minori, come ad esempio la possibilità di raggruppare in automatico le registrazioni in base al tipo di catturo utilizzato e altri piccoli cambiamenti quella oltreché ovviamente miglioramenti in termini di stabilità e risoluzione dei problemi, l’update verrà rilasciato gradualmente su vari modelli della famiglia Oppo, non rimane dunque che attendere per poter poi scaricare l’aggiornamento direttamente dal vostro smartphone via OTA.