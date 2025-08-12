NewsOfferteVolantini

Euronics: scopri i Must-Have Tech in PROMO per la CASA PERFETTA

Euronics presenta le migliori soluzioni smart per casa, cucina e cura personale, tutte a prezzi irresistibili e qualità garantita!

scritto da Rossella Vitale
Euronics: scopri i Must-Have Tech in PROMO per la CASA PERFETTA

Dai robot aspirapolvere che vi liberano dal noioso lavoro di pulizia, ai potenti aspirapolvere Dyson che eliminano anche la polvere più ostinata, fino agli strumenti per la cucina e la cura personale, Euronics nel suo volantino ha tutto. Preparatevi a scoprire una selezione di prodotti che renderà ogni angolo della vostra casa un luogo di comodità e stile, senza rinunciare alla praticità.

Siete pronti a scovare offerte Amazon eccezionali e codici sconto imperdibili? Unitevi a Tecnofferte [cliccate qui su] e Codiciscontotech [date un’occhiata a questo link] su Telegram. Occasioni fantastiche vi aspettano ogni giorno! Iscrivetevi e rivoluzionate i vostri acquisti!

Promo con costi speciali da Euronics

Il DREAME – Aspirapolvere robot D10 PLUS GEN2-Bianco, disponibile da Euronics a soli 229 euro. Il vostro migliore amico per quando volete dimenticarvi del pavimento, con un’efficienza sorprendente che vi farà risparmiare tempo e fatica. Ma se volete proprio spingere sull’acceleratore, non potete lasciarvi sfuggire la superpotenza della DYSON V12 DETECT SLIM ABSOLUTE-YELLOW/IRON/NICKEL, offerta esclusiva da Euronics a 499 euro. Passando alla cucina, per chi ama preparare ogni pasto con la massima versatilità, il Robot da cucina Multipro Go FDP22.130GY-grigio a 69,90 euro è un’idea geniale per chi vuole sperimentare senza complicazioni. Per i più esigenti, la Planetaria Kenwood Go KZM35.000GY-Grigio a 219,90 euro (disponibile solo da Euronics) è una vera potenza multitasking che domina ogni ricetta con stile e praticità.

E quando arriva il momento del barbecue indoor, niente paura: il MOULINEX – Grill GI727810 è da Euronics a 179,90 euro,  perfetto per grigliate senza fumo e stress. Per iniziare al meglio la giornata, invece, la DE LONGHI – Macchina da caffè MAGNIFICA S ECAM21.110.B-Nero a 299 euro vi regala un caffè da bar in casa, sempre pronto a sorprendervi. Non dimentichiamo la cura personale! Il PHILIPS – SERIES 5000, a 49,90 euro, è il segreto per una barba sempre impeccabile, mentre per chi preferisce eliminare le pieghe in un lampo c’è il praticissimo POLTI – VAPORELLA VERTICAL STYLER GSM50B-Bianco/blu a soli 44,90 euro. Se invece cercate qualcosa di più completo, da Euronics vi attende il POLTI – Sistema stirante VAPORELLA NEXT VN18.45-Bianco, grigio, verde a 199 euro.

euronics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
nics volantino piccoli elettrodomestici
pages () compressed page
pages () compressed page
pages () compressed page
pages () compressed page
pages () compressed page
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.