Amazon: è iniziato a settembre con offerte paurose, ecco gli sconti SHOCK

Le offerte di oggi su Amazon sono straordinarie e bisogna portarle a casa senza pensarci. Opportunità così interessanti non capitano tutti i giorni e a quanto pare il colosso e-commerce se le era conservate per il mese di settembre.
Amazon: comprate adesso tutti questi articoli in offerta senza pensarci
Quello che gli utenti possono sfruttare oggi è una sorta di periodo di saldi di Amazon, soprattutto sulla tecnologia come si può vedere dalle righe che seguono. Ecco l’elenco:
- Amazon Basics Treppiede estensibile fino a 162 cm per smartphone iPhone, modalità bastone per selfie e modalità treppiede per telefono, nero, PREZZO: 11,99€, LINK
- Samsung TV QE50Q60DAUXZT QLED 4K, Smart TV 50″ Quantum processor Lite 4K, AirSlim, DVBT-2, Q-Symphony & OTS Lite, Integrato con Alexa e Bixby, compatibile con Google Assistant, Titan Gray 2024, PREZZO: 398,00€, LINK
- AOC 27B31H – Monitor Full HD da 27 pollici, 120 Hz, sincronizzazione adattiva dell’immagine 1920×1080, 1x D-Sub, 1x HDMI 1.4 nero, 27 inch FHD IPS, 100 Hz, No Altoparlanti, PREZZO: 89,90€, LINK
- Trust Halyx Hub USB-C Veloce e Lettore di Schede, 5 Gbps con USB 3.2 Gen 1, Lettore di schede SD e micro-SD 104 MB/s, (micro) SD, SDHC e SDXC fino a 2 TB, PC/Laptop/Macbook/Chromebook, PREZZO: 19,90€, LINK
- AOC Agon Pro AG456UCZD Monitor da gioco curvo OLED WQHD 45 pollici, 240 Hz, 0.03 ms GtG, HDR10, FreeSync Prem. Pro, G-Sync comp. 3440×1440, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C 90 W PD, Hub USB nero, PREZZO: 870,99€, LINK
- Samsung Galaxy A26 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Super AMOLED 6.7”, 6GB RAM, 128GB, 5.000 mAh, memoria espandibile, White [Versione Italiana], PREZZO: 199,00€, LINK