ChatGPT utilizzato per ritrovare una Lamborghini in California

ChatGPT viene sempre più utilizzato dagli utenti. Utilizzato per diversi scopi utili per semplificare la routine. Oggi, però, vogliamo parlare di una notizia che sta facendo il giro del web. Dunque, non può passare inosservata. A Orange County, in California, un utente proprietario di una Lamborghini Huracán sarebbe riuscito a ritrovare la propria auto grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Auto che era sparita nel corso del 2023.

Chi avrebbe mai immaginato che tra i diversi utilizzi che si potessero fare dell’intelligenza artificiale ci fosse anche un modo per poter ritrovare un oggetto di elevato valore? Ebbene sì, è possibile e la conferma arriva dalla California. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito a questa interessante vicenda.

ChatGPT: utente ritrova la sua auto con l’AI

Una vera e propria rivoluzione quella apportata dall’intelligenza artificiale nel corso degli ultimi anni. Non a caso, infatti, l’AI e chatbot come ChatGPT vengono utilizzati per ottimizzare la produttività al lavoro, ma non solo. Quante volte vi sarà capitato di perdere un oggetto di valore e di non ritrovarlo più? Una storia simile è accaduta a un utente della California che a dicembre 2023 ha visto sparire la propria auto.

Secondo quanto diffuso, qualcuno avrebbe trovato un biglietto da visita dell’uomo all’interno di una Huracán. Il passo successivo è stato quello di contattarlo. Oltre a ciò, era presente anche una foto dell’auto in un luogo però difficile da individuare. Di conseguenza, l’utente ha deciso di affidarsi all’intelligenza artificiale chiedendo a ChatGPT di identificare quello specifico luogo.

Tale vicenda non fa altro che attirare l’attenzione, anche della stessa polizia, dato che l’uso dell’AI si è rivelato positivo per la vicenda. Non a caso, dunque, restano ottime le speranze di poter utilizzare l’intelligenza artificiale in situazioni che riguardano furti di auto. Ancora una volta, se utilizzata nel modo corretto, l’AI può essere d’aiuto.