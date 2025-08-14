Intelligenza ArtificialeNews

GPT-5 non convince: OpenAI ripristina GPT-4o su ChatGPT

La marcia indietro dopo una settimana dal lancio del nuovo modello, OpenAI tiene comunque attivo GPT-5 ma c'è bisogno di un piccolo intervento.

scritto da Felice Galluccio
OpenAI GPT

Nessuno se lo sarebbe aspettato ma a quanto pare il nuovo modello lanciato da OpenAI negli scorsi giorni non ha convinto del tutto. Stiamo parlando di GPT-5, che secondo quanto riportato non avrebbe stupito, neanche gli abbonati al piano Plus. Proprio per questo motivo l’azienda ha ripristinato subito GPT-4o tra le opzioni disponibili per gli utenti di ChatGPT, compresi gli abbonati al piano Plus. Sono state tante le critiche in giro per il web che hanno portato a questa decisione.

Il piano iniziale di OpenAI prevedeva l’eliminazione delle versioni passate per semplificare l’esperienza, ma la strategia ha avuto un effetto contrario: un thread su Reddit dal titolo “GPT-5 is horrible” ha superato i 2.000 commenti in pochi giorni, diventando uno dei casi più discussi nella storia della piattaforma. Altman ha riconosciuto che l’azienda aveva sottovalutato l’importanza di GPT-4o per una parte significativa della community.

Le modifiche al nuovo modello

Per ridurre le critiche, oltre al ripristino di GPT-4o, OpenAI ha aggiornato anche GPT-5. La modalità Thinking, pensata per elaborazioni complesse, è passata da 200 a 3.000 messaggi settimanali, con la possibilità di continuare a usare una versione “mini” quando il limite viene raggiunto. Sono stati introdotti anche nuovi comandi di instradamento – Auto, Fast e Thinking – per consentire agli utenti di scegliere il comportamento del modello in base alle proprie esigenze.

Gli abbonati Pro potranno inoltre accedere in futuro ad altri modelli, tra cui o3, 4.1 e GPT-5 Thinking mini, mentre GPT-4.5 rimarrà esclusivo per loro a causa dei costi di calcolo più elevati.

La questione dello stile e i problemi tecnici

Una parte importante delle lamentele riguarda il tono di GPT-5, percepito come più freddo e distaccato rispetto a GPT-4o. Alcuni utenti hanno persino parlato di un “legame affettivo” con il vecchio modello, definendolo quasi come “un amico”. Altman ha promesso un aggiornamento per rendere GPT-5 più caloroso, evitando però gli eccessi che alcuni trovavano fastidiosi in 4o.

Il debutto di GPT-5 è stato inoltre segnato da intoppi tecnici, tra cui un sistema di selezione automatica che instradava la maggior parte delle richieste verso versioni meno performanti, e un errore nella presentazione dei dati, definito dallo stesso Altman un “mega chart screwup”.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!