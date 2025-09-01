Google Play Store: scoperti malware nascosti in alcune app

Nonostante i continui controlli e i sistemi di sicurezza sempre più sofisticati, il Google Play Store si conferma un terreno fertile per i cybercriminali. Negli ultimi giorni, infatti, sono stati scoperti malware nascosti in alcune applicazioni apparentemente innocue, che hanno già raggiunto migliaia di download prima di essere segnalate ed eliminate.

Questi software malevoli sfruttano tecniche di camuffamento molto evolute. Solitamente si presentano come app legittime – spesso giochi, utility per lo smartphone, editor di foto o strumenti per ottimizzare le prestazioni – ma una volta installati avviano attività pericolose. Tra le più comuni troviamo raccolta non autorizzata di dati personali, visualizzazione di pubblicità invasive, iscrizioni silenziose a servizi a pagamento o, nei casi peggiori, accesso remoto al dispositivo.

Attenzione ai malware nelle app del Google Play Store, cosa fare per difendersi

Gli esperti di sicurezza informatica consigliano agli utenti Android di prestare la massima attenzione prima di scaricare qualsiasi applicazione. Alcuni accorgimenti utili includono:

Verificare le recensioni e la valutazione complessiva -> App con feedback troppo generici o sospettosamente positivi potrebbero nascondere rischi.

Controllare il numero di download -> Applicazioni molto recenti con poche installazioni e richieste di autorizzazioni eccessive sono un segnale di allarme.

Esaminare i permessi richiesti -> se un’app per la torcia o per gli sfondi chiede l’accesso a contatti, fotocamera e microfono, è probabile che non sia sicura.

Aggiornare regolarmente lo smartphone -> oltre ad utilizzare un software antivirus affidabile.

Google ha già rimosso le applicazioni segnalate, ma chi le avesse scaricate dovrebbe disinstallarle immediatamente e, se necessario, ripristinare il dispositivo per eliminare ogni traccia del malware.

Un rischio in continua evoluzione

La vicenda conferma quanto sia fondamentale non abbassare la guardia. I malware diventano sempre più sofisticati, capaci di aggirare i sistemi di sicurezza ufficiali e colpire anche store affidabili come quello di Google. Restare vigili, informarsi e scaricare solo applicazioni da sviluppatori noti è il primo passo per proteggere la propria privacy e i dati personali.