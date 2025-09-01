Ad
Pixel, arriva “Stato del dispositivo e supporto”

Google riorganizza gli strumenti diagnostici per i Pixel con interfaccia unificata e accesso semplificato.

Google è al lavoro su un’importante novità per i suoi dispositivi Pixel. Stiamo parlando di una nuova sezione delle impostazioni dedicata interamente alla salute del dispositivo e alla sua assistenza. Si chiamerà Device Health & Support (probabilmente tradotta in italiano come Stato del dispositivo e supporto) e accorperà in una unica area tutte le opzioni di diagnostica e troubleshooting. Che finora erano sparse tra varie voci del sistema. Il cambiamento nasce attorno all’app Pixel Troubleshooting, che è stata introdotta nel 2023 e aggiornata di recente alla versione 1.0.792370112. Al suo interno, infatti, sono stati individuati alcuni riferimenti al nuovo spazio dedicato, che sostituirà la sezione attuale Suggerimenti e assistenza. Non si tratta solo di un rebranding. Ma di un’evoluzione vera e propria dell’esperienza utente, con anche una riorganizzazione grafica e funzionale dei principali strumenti di supporto.

Un centro unico per la diagnosi, l’assistenza e lo stato generale del Pixel

La nuova sezione promette un’interfaccia chiara e molto simile a quella di Sicurezza e privacy, con un indicatore dello stato generale del dispositivo che è ben visibile. La parte alta dell’interfaccia sarà occupata da un riepilogo dello stato della batteria, della temperatura, dello spazio disponibile e della situazione degli aggiornamenti software.

Scendendo, poi si troveranno strumenti diagnostici specifici, tra cui il test per la ricarica e quello per il touchscreen. Una terza area offrirà un accesso diretto a informazioni su garanzia, supporto tecnico, consigli utili e anche la possibilità di avviare le richieste di riparazione. Si tratta, quindi, di un’evoluzione pensata per semplificare l’interazione con le impostazioni. Ma anche ridurre i tempi di risoluzione dei problemi e rendere l’assistenza più accessibile.

Attualmente Google sta testando la nuova sezione internamente: non è ancora disponibile su nessuno dei Pixel con Android 16 QPR1, QPR2 o versioni Canary. Non è quindi chiaro quando verrà rilasciata ufficialmente o se sarà vincolata a un futuro aggiornamento del sistema operativo.

