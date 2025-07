Automobili Lamborghini, la Temerario gira sul circuito di Estoril

La Temerario, la nuova supercar di Automobili Lamborghini, ha fatto il proprio debutto dinamico tra le curve del circuito di Estoril, in Portogallo. Il brand ha invitato i media, i dealer e alcuni clienti selezionati per scoprire in pista le doti della supercar ibrida e spingerla al limite in sicurezza.

La vettura rientra nella gamma High Performance Electifried Vehicle della casa di Sant’Agata Bolognese e può contare su una potenza massima complessiva di 920 CV e 800 Nm di coppia. Il powertrain ibrido è composto da un motore a combustione interna abbinato a tre motori elettrici, garantendo prestazioni incredibili.

La particolarità della Temerario è il suo motore termico V8 biturbo da 4.0 liti in grado di erogare 800 CV. Questo propulsore è stato sviluppato internamente da Automobili Lamborghini e può raggiungere i 10.000 giri/min. Tale valore è inusuale sulle supercar stradali e viene utilizzato esclusivamente sulle vetture da competizione.

Automobili Lamborghini ha scelto il circuito di Estoril per il debutto dinamico della Temerario, la nuova supercar del Toro

L’esperienza pensata da Automobili Lamborghini sul circuito di Estoril è stata incentrata sul mostrare in pista le doti velocistiche della supercar. I presenti hanno potuto utilizzare la modalità Drifting oltre che testare il Launch Control. La power unit spinge la Temerario da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi e da 0 a 200 km/h in meno di 7,3 secondi.

Il design della vettura è stato studiato per incrementare il carico aerodinamico e scaricare a terra tutta la potenza erogata dalla power unit. La deportanza generato è stata incrementata del 103% rispetto al modello precedente e del +158% nella versione Alleggerita. Gli utenti che vogliono ottenere il massimo dalla propria Temerario potranno acquistare il pacchetto Alleggerita sin dal lancio. Questa variante consente un risparmio di 25 kg e un miglioramento del carico aerodinamico del 67%.

I piloti più esperti potranno registrare le proprie sessioni in pista utilizzando l’app Lamborghini Telemetry 2.0. Il sistema terrà traccia dei tempi sul giro e dell’analisi dei settori, confrontando il proprio tempo con quelli di riferimento presenti per oltre 150 circuiti mondiali. Inoltre, integrandosi con Apple Watch, sarà possibile monitorare la frequenza cardiaca del pilota.