Lyca Mobile costa poco e offre 150GB in 5G: i prezzi sono assurdi

Lyca Mobile arricchisce la propria offerta con una proposta che combina tanti giga, 5G incluso e un prezzo bloccato nel tempo. La nuova promozione mette a disposizione 150 giga al mese, minuti e SMS illimitati, il tutto a 5,99 €, con l’aggiunta di due mesi gratuiti per chi decide di attivarla.

Un’offerta aperta a tutti, Lyca Mobile piace eccome

Non c’è alcun problema per l’attivazione di questa soluzione mobile di Lyca Mobile in quanto possono attivarla davvero tutti. Non ci sono infatti limitazioni di alcun genere e quindi chiunque abbia voglia di abbandonare il proprio gestore può sbarcare alla corte del provider virtuale più interessante del momento.

Il punto di forza sta sicuramente nei 150 giga di traffico dati al mese che comprendono anche la connessione con il 5G gratuito. Ecco poi minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e SMS illimitati. La disponibilità del 5G consente di navigare ad alta velocità, sfruttando appieno la rete mobile per streaming, social, videochiamate e download rapidi. Si tratta di tutte opzioni di altissimo livello per chi vuole un provider virtuale.

Due mesi in regalo con Lyca Mobile

Uno degli elementi distintivi di questa offerta è il bonus di due mesi gratuiti per i nuovi clienti. Questa iniziativa consente di testare il servizio e la copertura senza costi nei primi periodi, offrendo un ulteriore incentivo a scegliere Lyca Mobile come nuovo operatore.

Prezzo fisso e trasparenza, le armi di Lyca

Il canone mensile di 5,99 € è garantito per sempre, senza vincoli contrattuali o rimodulazioni. L’assenza di costi nascosti e la chiarezza delle condizioni fanno di questa promozione una delle più competitive nel segmento delle tariffe low cost con 5G incluso.

Con questa iniziativa, Lyca Mobile punta a conquistare nuovi utenti offrendo giga abbondanti, servizi illimitati e un prezzo stabile, rafforzando la propria posizione tra i gestori virtuali che puntano su convenienza e semplicità.