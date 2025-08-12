Lyca Mobile vs 1Mobile: low cost a confronto tra 150 GB in 5G

Lyca Mobile punta su una proposta molto competitiva in termini di quantità e vantaggi extra. La sua promo offre 150 giga in 5G, minuti e SMS illimitati verso tutti e un prezzo mensile di 5,99€, bloccato per sempre. Non ci sono limitazioni sull’operatore di provenienza, rendendo l’offerta accessibile a tutti.

Un elemento distintivo è il bonus di due mesi gratuiti, che consente di iniziare senza spese fisse immediate, una strategia pensata per attrarre clienti sensibili al risparmio. La rete 5G è inclusa, ma ovviamente funziona solo con dispositivi compatibili e in aree coperte.

1Mobile Speed 5G 150: stesso traffico, ma con promo iniziale

1Mobile, gestore virtuale su rete Vodafone, propone l’offerta Speed 5G 150 Limited Edition, pensata per chi porta il proprio numero. Il pacchetto include 150 giga in 5G, minuti illimitati e 50 SMS, con un prezzo promozionale di 5€ per il primo mese, che poi passa a 6,99€ al mese per sempre.

Anche in questo caso non ci sono limiti sull’operatore di provenienza. La SIM è gratuita per chi effettua la portabilità, mentre costa 5€ per chi attiva un nuovo numero. Il tutto si può gestire con SPID, in modalità completamente digitale e con attivazione gratuita.

Offerte simili ma differenze nei dettagli: lo scontro è pari

Il confronto Lyca Mobile vs 1Mobile è uno dei più equilibrati dell’intero panorama. Entrambi offrono 150 giga in 5G, ma si distinguono su costo nel lungo periodo e bonus di ingresso. Lyca è più conveniente nel tempo, grazie al prezzo fisso di 5,99€ e ai due mesi omaggio. 1Mobile, dal canto suo, si fa notare per la rete Vodafone, considerata affidabile in molte zone, e per una gestione digitale semplificata. Una scelta che si gioca sui dettagli, in base a priorità personali. È chiaro che un utente potrebbe preferire un gestore invece che l’altro, ma sono sempre le esigenze a portare ad una scelta finale.