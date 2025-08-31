Una turbina eolica volante testata in Cina: come funziona?

In Cina il confine tra ricerca scientifica e immaginazione sembra farsi sempre più sottile. Ciò soprattutto quando si parla di energia. A tal proposito, è stato presentato un progetto rivoluzionario. Si tratta dell’S1500, un dirigibile che non serve a trasportare passeggeri né merci, ma a generare elettricità. Ciò sfruttando i venti d’alta quota. L’idea è portare una turbina a un’altitudine di circa 1.500 metri, ben oltre le possibilità delle pale eoliche tradizionali. Lì, le correnti sono più forti, più regolari e quindi molto più produttive. Grazie ad un involucro riempito di elio, l’aerostato si solleva in cielo e rimane stabile mentre dodici micro-generatori in fibra di carbonio raccolgono la forza del vento. Trasformandola in tal modo in energia elettrica. Attraverso un cavo di ancoraggio, l’elettricità viene poi trasmessa al suolo, pronta per essere utilizzata.

Nuova turbina eolica produce energia in cielo

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Beijing SAWES Energy Technology Company, l’Università Tsinghua e l’Accademia delle Scienze cinese. Per Weng Hanke, direttore tecnico del team, i numeri parlano chiaro. A 1.500 metri il vento soffia fino a tre volte più forte rispetto al livello del terreno, e ciò significa che, in condizioni ottimali, si può ottenere fino a ventisette volte più energia. Un risultato che, se confermato, potrebbe cambiare radicalmente il panorama delle rinnovabili.

A sorprendere è la capacità di tale dispositivo: secondo i calcoli degli ingegneri, la potenza raggiunge 1 megawatt. Ovvero equivalente a quella di una turbina da cento metri di altezza, ma con il vantaggio di produrre molto di più grazie alla maggiore velocità del vento in quota.

Un altro elemento che rende tale aerogeneratore interessante è la leggerezza. L’intera struttura pesa meno di una tonnellata, caratteristica che la rende facilmente trasportabile anche in aree difficili da raggiungere. Non mancano le innovazioni sul piano della sicurezza. Gli ingegneri hanno introdotto sistemi che impediscono la dispersione del gas. Garantendo così stabilità e una vita operativa stimata in oltre venticinque anni.

Se la sperimentazione darà i risultati attesi, la Cina potrebbe inaugurare una nuova era dell’eolico, in cui il cielo stesso diventa la principale fonte di energia pulita.