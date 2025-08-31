Google Pixel 10 e Android Auto, un bug impedisce la connessione corretta

I nuovi Pixel 10, appena lanciati da Google, stanno già facendo parlare di sé per un problema piuttosto fastidioso legato ad Android Auto. Secondo numerose segnalazioni arrivate sul forum ufficiale di supporto e su Reddit, gli smartphone non riescono a stabilire una connessione stabile con i sistemi di infotainment delle auto. Questo ovviamente è un problema per tutti coloro che intendono collegare lo smartphone al loro veicolo per evitare distrazioni e soprattutto per utilizzarne le funzionalità.

Schermata nera al posto dell’interfaccia sui Google Pixel 10

Il bug si manifesta in modo netto: il telefono viene riconosciuto dall’auto, ma sul display rimane una schermata nera con il logo di Android Auto. Il malfunzionamento sembra interessare tutte le varianti della serie Pixel 10, dal modello base fino al Pro XL, e riguarda un’ampia gamma di veicoli, dai più datati ai più recenti.

I tentativi degli utenti non funzionano

Chi ha riscontrato il problema ha provato le soluzioni classiche: svuotare la cache, reinstallare l’app, cambiare cavo o ripristinare le impostazioni di fabbrica dell’unità dell’auto. Nulla di tutto questo ha risolto la situazione, segno che la causa non è legata all’hardware dei veicoli. Situazione già vista con altri smartphone in passato.

Un dettaglio interessante arriva da chi ha utilizzato dongle wireless di terze parti: in questi casi la connessione sembra funzionare correttamente, suggerendo che il problema sia riconducibile a un bug software lato Google.

In attesa di un aggiornamento per Google Pixel 10

Al momento non esiste una soluzione definitiva, e gli utenti possono solo attendere un fix ufficiale. Considerando che Android Auto rappresenta una delle funzioni più utilizzate in mobilità, l’auspicio è che Google intervenga rapidamente per ripristinare la piena compatibilità dei Pixel 10 con i sistemi di infotainment delle auto. Ci saranno quindi novità prossimamente che, si spera, metteranno a posto un problema molto grave e che sta facendo arrabbiare il pubblico.