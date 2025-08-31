Galaxy A07: lo smartphone economico di quest’anno

Nel vasto panorama degli smartphone del 2025, Samsung lancia la sua proposta più economica. Il nuovo Galaxy A07. È pensato per chi cerca un dispositivo accessibile ma funzionale. E questo modello rappresenta il successore diretto del Galaxy A06. Inoltre punta a coprire le esigenze quotidiane senza rinunciare a una buona esperienza d’uso.

Il Galaxy A07 è alimentato dal processore MediaTek Helio G99. E monta un display LCD da 6,7 pollici con risoluzione HD+. Refresh rate a 90 Hz. Si tratta di un pannello semplice. Ma sufficiente per offrire fluidità nella navigazione e nella fruizione di contenuti. Le opzioni di memoria sono varie e vanno da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno. Fino alla configurazione top da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Tutte espandibili tramite MicroSD.

Autonomia, fotocamere e aggiornamenti software: i punti forti del Galaxy A07

Il Galaxy A07 non trascura l’autonomia. Nonostante il suo posizionamento nella fascia bassa. Lo smartphone integra una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W. Una caratteristica non scontata per questa fascia di prezzo. Il comparto fotografico si affida a una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP. E un sensore macro da 2 MP. Mentre frontalmente c’è una fotocamera da 8 MP dedicata a selfie e videochiamate.

Il dispositivo offre connettività 4G. Una scocca certificata IP54 contro polvere e schizzi d’acqua. Ed infine pesa 184 grammi, risultando maneggevole e compatto. Dal punto di vista software, Galaxy A07 arriva già con Android 15 e One UI 7. Ma la vera sorpresa è l’impegno di Samsung. Sei anni di aggiornamenti di sicurezza e altrettanti upgrade di sistema operativo. Una promessa finora riservata ai modelli di fascia alta.

Al momento il dispositivo è stato lanciato in Indonesia. Nelle colorazioni Black, Green e Light Violet. Il suo prezzo di partenza è di circa 80 euro per la variante base (4/64 GB). Resta ora da capire se e quando verrà commercializzato ufficialmente anche in Europa.