Oppo Find X9 Pro, svelati colori e tagli di memoria

Il lancio di Oppo Find X9 Pro si avvicina e i leak continuano ad alimentare l’attesa degli appassionati di smartphone. Dopo le indiscrezioni sulle specifiche tecniche e sul design, arrivano ora nuove informazioni riguardo a colorazioni e tagli di memoria in cui il dispositivo sarà disponibile.

Secondo quanto emerso, Oppo punta a proporre una gamma cromatica elegante e al tempo stesso moderna, in linea con l’identità premium della serie Find. Oltre ai classici toni nero e bianco, ci sarebbero varianti più ricercate come un verde intenso e un azzurro chiaro con finitura opaca, pensati per distinguersi sul mercato e dare agli utenti la possibilità di personalizzare l’esperienza anche sul piano estetico.

Oppo Find X9 Pro: emergono nuovi dettagli su colori e configurazioni

Un’altra novità riguarda i tagli di memoria. Find X9 Pro dovrebbe arrivare in diverse configurazioni, con 12 GB e 16 GB di RAM, abbinate a opzioni di 256 GB e 512 GB di storage interno. In questo modo Oppo andrebbe a coprire le esigenze sia degli utenti più esigenti, che cercano il massimo in termini di fluidità e multitasking, sia di chi vuole un dispositivo di fascia alta ma con un prezzo leggermente più contenuto.

Sul fronte tecnico, il nuovo top di gamma sarà alimentato da un processore di ultima generazione, probabilmente uno Snapdragon serie 8, con un comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Hasselblad, ormai partner consolidato del brand. Il display, di tipo AMOLED LTPO, dovrebbe offrire un refresh rate dinamico fino a 120 Hz, con risoluzione QHD+ per immagini nitide e contrastate.

Un top di gamma in arrivo

Oppo Find X9 Pro si conferma dunque uno dei dispositivi più attesi della seconda parte dell’anno. I leak suggeriscono che il brand cinese voglia puntare non solo sulle prestazioni, ma anche sull’esperienza visiva e sull’eleganza delle finiture e non ci resta che attendere per saperne di più. Il debutto ufficiale è atteso nelle prossime settimane. Se le indiscrezioni saranno confermate, Oppo potrebbe avere tra le mani un serio concorrente per i flagship di Samsung, Xiaomi e OnePlus.