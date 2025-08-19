Samsung

Samsung si prepara a rinnovare la propria gamma entry-level con l’arrivo del Galaxy A07 4G, erede diretto del modello Galaxy A06 annunciato nell’agosto 2024. Il nuovo dispositivo, pensato per un pubblico alla ricerca di uno smartphone economico ma completo, mantiene la connettività 4G e introduce alcuni affinamenti tecnici e stilistici. Le prime immagini, diffuse dal leaker Sudhanshu Ambhore, mostrano un design con display da 6,7 pollici dotato di notch a U e cornici visibili, in particolare nella parte inferiore.

Samsung Galaxy A07: caratteristiche tecniche

Il Galaxy A07 conserva l’impostazione estetica tipica della fascia bassa Samsung, con linee semplici e funzionali. Il pannello è un LCD TFT da 6,7 pollici con risoluzione HD+ (1600×720) e refresh rate a 90Hz, una scelta che bilancia costi contenuti e fluidità visiva. Il notch a U ospita la fotocamera anteriore, mentre il bordo inferiore più pronunciato conferma la collocazione del dispositivo nel segmento entry-level. A muovere il nuovo modello ci sarà il processore MediaTek Helio G99, una soluzione octa-core pensata per garantire buone prestazioni nelle attività quotidiane e un’efficienza energetica ottimizzata. La memoria interna sarà espandibile tramite scheda microSD, offrendo così agli utenti la possibilità di aumentare lo spazio di archiviazione senza ricorrere a costi aggiuntivi elevati.

Il Galaxy A07 sarà equipaggiato con Android 15 personalizzato dall’interfaccia One UI 7. Samsung ha confermato l’impegno a fornire fino a 6 anni di aggiornamenti, includendo sia major update del sistema operativo che patch di sicurezza, un elemento non comune nella fascia di prezzo entry-level. Il comparto fotografico sarà composto da tre sensori: una fotocamera anteriore da 8 MP con apertura f/2.0 e due fotocamere posteriori, una principale da 50 MP (f/1,8) e una macro da 2 MP (f/2,4). Questa configurazione punta a garantire una buona qualità per scatti diurni e la possibilità di realizzare foto ravvicinate, seppur con un sensore dedicato di risoluzione limitata. Come il suo predecessore, il Galaxy A07 integrerà una batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata da 15W. L’abbinamento con il processore Helio G99 e il display HD+ dovrebbe tradursi in un’autonomia di un’intera giornata di utilizzo intenso o anche di più con un uso moderato.

Il nuovo entry-level sarà certificato IP54, offrendo protezione contro polvere e schizzi d’acqua, un valore aggiunto per un dispositivo di questa fascia. Sul fronte della connettività, sono presenti 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C e jack audio da 3,5 mm, quest’ultimo ormai sempre meno comune ma ancora molto richiesto da chi utilizza cuffie cablate. Tra le caratteristiche confermate figura anche la Key Island, una soluzione ergonomica introdotta su alcuni modelli recenti della serie Galaxy A. Questa zona leggermente rialzata sul lato ospita i pulsanti fisici e migliora la presa del dispositivo, riducendo il rischio di pressioni accidentali.

Prezzo e disponibilità

Samsung non ha ancora comunicato data di lancio e prezzo ufficiale del Galaxy A07 4G. Tuttavia, è plausibile aspettarsi un posizionamento in linea con il modello precedente: il Galaxy A06 veniva proposto a 115 euro nella versione 4/64 GB e 137 euro in quella 6/128 GB. Considerata la dotazione tecnica e le politiche commerciali abituali del marchio, il nuovo modello dovrebbe mantenersi in una fascia simile, pur con possibili variazioni legate alle condizioni di mercato.