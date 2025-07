Samsung Galaxy A07, svelati design e presunte specifiche

Sembra che il colosso sudcoreano Samsung abbia intenzione di aggiornare anche la sua line up di smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato. Uno dei prossimi modelli in arrivo è infatti il nuovo smartphone Samsung Galaxy A07. In queste ultime ore quest’ultimo è stato avvistato sul sito web Google Play Console, rivelando il suo design e alcune delle sue future specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Samsung Galaxy A07, design e specifiche rivelate da Google Play Console

In queste ultime ore sono stati rivelati design e presunte specifiche tecniche del prossimo smartphone di fascia entry-level di casa Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy A07, il quale è stato avvistato in rete sul noto portale di Google Play Console. Osservando l’immagine pubblicata sul sito, possiamo notare come ci sarà un design piuttosto classico e ormai un po’ anacronistico.

Sul fronte sarà infatti presente un Infinity-U Display. Quest’ultimo, a detta del sito, avrà una risoluzione pari a 720 x 1600 pixel. Data la risoluzione e la fascia di prezzo di appartenenza dello smartphone, immaginiamo che il display sarà un IPS LCD e non un AMOLED, anche se per ora non ne abbiamo la conferma. Dal punto di vista prettamente prestazionale, invece, il sito web di Google ci ha rivelato a bordo la presenza di un processore di casa MediaTek.

Sembra che si tratti del soc MediaTek Helio G99. Quest’ultimo è in grado di supportare solo la connessione 4G, quindi con questo smartphone non sarà possibile navigare con le nuove reti di quinta generazione. A supporto delle performance, comunque, sembra che ci saranno tagli di memoria comprendenti almeno fino a 6 GB di RAM. Una notizia comunque positiva, per uno smartphone di questa fascia. Il sito web Google Play Console ci ha rivelato infine che a bordo del prossimo Samsung Galaxy A07 ci sarà Android 15.