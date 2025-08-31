Arriveranno OnePlus e Realme con batterie da record

Nel panorama mobile del 2025, l’attenzione non è più solo su schermi e fotocamere. L’autonomia infatti sta diventando una delle caratteristiche più determinanti per tutti gli utenti. In prima linea nella corsa all’innovazione ci sono i colossi cinesi Realme e OnePlus, che potrebbero presto lanciare dispositivi dotati di batterie straordinarie, sia in termini di capacità che di tecnologia. Secondo recenti indiscrezioni riportate da SmartPikachu su Weibo, Realme GT 8 e OnePlus Ace 6 potrebbero montare delle batterie superiori agli 8000 mAh. E questo sarebbe un primato assoluto per entrambe le aziende, che si inserirebbero nella scia già tracciata da HONOR Power, presentato ad aprile con la stessa capacità.

Realme punta ancora più in alto rispetto a OnePlus: in arrivo uno smartphone da 10.000 mAh

Questi modelli adotterebbero delle batterie al silicio-carbonio, una soluzione capace di garantire una elevata densità energetica e delle dimensioni più compatte. In questo modo si potrebbe combinare grande autonomia e design sottile, senza sacrificare comfort e maneggevolezza.

Ad oggi quindi l’attesa cresce per i prossimi OnePlus Ace 6 e Realme GT 8. E le aziende sembrano pronte a spingersi oltre. Il vicepresidente di Realme, Chase Xu, ha infatti condiviso un teaser che anticipa l’arrivo di un modello con una batteria da oltre 10.000 mAh. Una cifra mai raggiunta nel mercato smartphone tradizionale. Al momento non si conoscono purtroppo altri dettagli su questo dispositivo. Ma nonostante ciò, l’anticipazione lascia intuire l’intenzione dell’azienda di alzare ulteriormente l’asticella.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche già trapelate, OnePlus Ace 6 potrebbe offrire un display OLED da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K. E poi refresh rate a 165 Hz e processore Snapdragon 8 Elite.

Il lancio sarebbe previsto in parallelo con OnePlus 15. Realme GT 8, invece, dovrebbe essere presentato insieme alla sua variante Pro nel mese di ottobre. Entrambi i modelli promettono di spostare l’equilibrio nel mercato grazie a prestazioni elevate e una batteria finalmente all’altezza delle esigenze moderne.