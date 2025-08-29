1Mobile batte TIM e Iliad con 150GB al mese in 5G: il prezzo è folle

Tra i gestori virtuali che stanno arricchendo il mercato italiano c’è 1Mobile, che si appoggia alla rete Vodafone e ora introduce una promozione interessante. La nuova Speed 5G 150 Limited Edition punta a unire convenienza e qualità, con un bundle generoso e un prezzo competitivo. Con tutto ciò a disposizione è veramente difficile non lasciare di sasso gli utenti, ovviamente in senso positivo. 1Mobile è ormai una certezza e il pubblico se n’è accorto inesorabilmente.

150 giga in 5G e primo mese in promozione: ci pensa 1Mobile

Il pacchetto include minuti illimitati verso tutti, 50 SMS e 150 giga di traffico dati in 5G, utilizzabili grazie alla copertura garantita dall’infrastruttura Vodafone. Il costo è di 5€ per il primo mese, per poi stabilizzarsi a 6,99€ al mese, prezzo che resterà invariato per sempre.

Questa strategia consente di provare l’offerta inizialmente a un prezzo ridotto, per poi beneficiare di una tariffa stabile e trasparente, senza sorprese o rimodulazioni.

Attivazione semplice con SPID e SIM gratuita per chi porta il numero

La promozione è disponibile per chi decide di portare il proprio numero in 1Mobile, senza alcuna limitazione rispetto al gestore di provenienza. In questo caso, la SIM viene fornita gratuitamente. Chi invece opta per l’attivazione di una nuova linea deve sostenere un costo di 5€ per la SIM.

L’attivazione avviene esclusivamente tramite SPID, garantendo un processo rapido, sicuro e interamente digitale. Altro elemento positivo: non ci sono costi di attivazione aggiuntivi, rendendo l’ingresso nell’offerta ancora più conveniente.

Con Speed 5G 150 Limited Edition, 1Mobile si inserisce in modo deciso tra le tariffe più competitive della categoria, offrendo un ampio pacchetto di giga, chiamate illimitate e una gestione snella, il tutto supportato dall’affidabilità della rete Vodafone. Tutto quindi ora è più semplice per chi vuole un provider virtuale come 1Mobile, il quale mette sul piatto tutto ciò che occorre agli utenti anche più esigenti.