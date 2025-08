1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition si attiva con lo SPID: ci sono 150GB al mese

L’operatore virtuale 1Mobile, che si appoggia alla rete Vodafone, propone una promozione interessante per chi vuole cambiare gestore e ottenere una tariffa completa a un prezzo stabile. La nuova Speed 5G 150 Limited Edition si distingue per un bundle bilanciato e un costo accessibile, con in più la garanzia di rete 5G inclusa.

Cosa include Speed 5G 150 Limited Edition

L’offerta prevede che gli utenti possano godere del meglio come si può vedere qui in basso:

150 giga al mese su rete 5G;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

50 SMS ogni mese;

Prezzo promozionale di 5€ il primo mese, poi 6,99€ al mese per sempre.

Il prezzo è bloccato, senza aumenti nel tempo, e la promozione è rivolta a tutti coloro che portano il proprio numero in 1Mobile, indipendentemente dall’operatore di provenienza.

Costi e modalità di attivazione

Uno dei punti di forza dell’offerta riguarda i costi di attivazione, che risultano gratuiti per chi effettua la portabilità. Inoltre, la SIM è gratis per chi cambia gestore, mentre chi attiva un nuovo numero dovrà pagare 5€ per la SIM.

L’attivazione della linea richiede l’identificazione tramite SPID, un elemento che rende la procedura più veloce e sicura, in linea con le attuali normative italiane in materia di identificazione digitale.

L’intera attivazione può avvenire online attraverso il sito ufficiale di 1Mobile, con spedizione della SIM all’indirizzo indicato.

Una soluzione semplice, con rete Vodafone e 5G incluso

Grazie all’appoggio sulla rete Vodafone, la copertura e la qualità del servizio dati risultano solide su tutto il territorio nazionale. L’inclusione del 5G senza costi extra rende ancora più appetibile l’offerta, che punta a soddisfare le esigenze di chi naviga molto e cerca un’opzione senza vincoli nascosti.

Con SIM gratuita, attivazione online semplificata via SPID e 150 giga in 5G, Speed 5G 150 Limited Edition si colloca tra le promozioni più trasparenti e interessanti disponibili oggi tra gli operatori virtuali.