Realme 14 Pro a prezzo shock: oggi Amazon lo sconta dell’11%

Con un 11% di sconto sul prezzo di listino, il Realme 14 Pro diventa uno smartphone molto interessante poiché il rapporto qualità/prezzo viene ulteriormente ottimizzato. Lo sconto offerto da Amazon non fa altro che scontare il prezzo consentendovi di risparmiare per poter cambiare il vostro attuale dispositivo.

Se siete in cerca di un nuovo smartphone in grado di offrire buone prestazioni in diverse circostanze questo modello a marchio Realme è perfetto per voi. Innanzitutto, non passa inosservato il design. Design unico, progettato in collaborazione con Valeur Designers.

Realme 14 Pro in offerta su Amazon

Con il display curvo da 120 Hz ogni esperienza visiva diventa unica e coinvolgente grazie all’eccellente qualità visiva. I punti di forza di questo smartphone a marchio Realme sono tanti e tutti rendono il device eccellente per un utilizzo costante. Se siete appassionati di fotografia e non potete mai fare a meno di scattare fotografie questo smartphone è perfetto per voi.

In fase di progettazione, infatti, il costruttore ha deciso di implementare una fotocamera Sony OIS da 50 MP con un sensore da 1/1,95″ F/1,8. Non manca il supporto a video 4K oltre al flash triplo MagicGlow con regolazione intelligente della temperatura del colore.

Siete curiosi di sapere quanta autonomia offre questo smartphone? ve lo diciamo subito! Il Realme 14 Pro ospita una batteria da 5260 mAh con un sistema di raffreddamento VC da 6000 mm². Inoltre, la ricarica SUPERVOOC da 45 W consente di ricaricare il dispositivo in pochissimi minuti. Infine, il sistema di raffreddamento VC da 6000 mm² regala esperienze di gioco migliori e più vivaci.

Non perdete altro tempo se volete approfittare dello sconto offerto da Amazon. Sconto dell’11% sul prezzo di listino di 299,99 euro che vi consente di pagare il Realme 14 Pro solamente 267,05 euro.