Lyca Mobile vs 1Mobile: due virtuali a confronto sul 5G fino a 150GB

La proposta di Lyca Mobile è una delle più lineari sul mercato. Con 5,99€ al mese offre 150 giga in 5G, minuti e SMS illimitati. Non ci sono vincoli sull’operatore di provenienza: chiunque può attivarla senza restrizioni. Inoltre, chi sceglie questa promozione ottiene due mesi gratuiti, un dettaglio che rende ancora più interessante la tariffa, soprattutto per chi vuole testare il servizio senza costi immediati. Il prezzo è garantito “per sempre”, elemento che rassicura chi cerca stabilità nel lungo periodo.

La Speed 5G 150 Limited Edition di 1Mobile

1Mobile, che utilizza l’infrastruttura Vodafone, propone la Speed 5G 150 Limited Edition. Il primo mese costa 5€, mentre dal secondo il prezzo si stabilizza a 6,99€ al mese. Al suo interno ci sono 150 giga in 5G, minuti illimitati e 50 SMS. L’attivazione è gratuita per chi porta il numero da un altro operatore, mentre per chi sceglie un nuovo numero la SIM ha un costo di 5€. Anche qui è richiesta la verifica tramite SPID per attivare l’offerta, con spedizione gratuita della SIM.

Due opzioni quasi parallele: Lyca e 1Mobile sono simili

Sia Lyca Mobile sia 1Mobile propongono offerte con 150 giga in 5G, minuti e SMS illimitati, a un prezzo molto simile. La differenza principale sta nel costo mensile: Lyca Mobile resta più conveniente grazie ai due mesi iniziali gratuiti e al prezzo più basso nel lungo periodo. 1Mobile invece offre la solidità della rete Vodafone e una tariffa con un primo mese promozionale a costo ridotto. Entrambe le soluzioni sono competitive, segno che i virtuali stanno diventando sempre più centrali nel mercato mobile italiano, offrendo servizi vicini a quelli dei grandi operatori ma a costi decisamente contenuti.

La scelta a questo punto sta solo agli utenti, che devono valutare le loro esigenze e anche la ricezione di ognuno dei due provider nella propria zona di competenza. Le offerte sono ancora disponibili e lo saranno per tanto tempo.