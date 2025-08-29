Samsung Galaxy A36 5G oggi disponibile con un’offerta bomba su Amazon

Il Samsung Galaxy A36 5G giunge sul mercato come smartphone dotato di funzioni intelligenti che oggi potete acquistare a un prezzo davvero super conveniente. Per andare incontro alle vostre esigenze, infatti, Amazon ha deciso di scontare il prezzo di listino di questo dispositivo.

Non passa certamente inosservato per il design che combina minimalismo e resistenza. Presenta un retro in vetro di alta qualità e una cornice sottile con scocca laterale piatta che contribuiscono a dare un tocco particolare al design elegante e raffinato.

Samsung Galaxy A36 5G in offerta

Tra le tante offerte oggi disponibili sul catalogo di prodotti Amazon, non passa inosservata l’offerta attiva sul Samsung Galaxy A36 5G. Un’occasione da non perdere, dunque, per poter acquistare questo smartphone che offre una potenza eccellente grazie al processore Octa-core con CPU, GPU e NPU progettate per multitasking, gaming e streaming. Tutto ciò viene anche ottimizzato dalla presenza di una camera di vapore che consente di gestire le attività senza surriscaldarsi.

Oltre a ciò, l’attenzione ricade sull’ampio display da 6,7” che offre sia esperienze visive uniche online che sessioni di gaming completamente immersive. Con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di picco di 1.200 nits, infatti, è possibile godere di uno scorrimento fluido e una migliore visibilità. Migliore visibilità anche all’aperto quando c’è un’eccessiva luminosità.

Ottima anche l’autonomia grazie alla batteria da 5.000 mAh che consente di utilizzarlo senza problemi offrendo fino a 29 ore di riproduzione video. Non manca inoltre la ricarica ultra rapida da 45W.

Perché attendere ancora se oggi potete risparmiare acquistando un nuovo smartphone? Questo Samsung Galaxy A36 5G può essere vostro pagandolo solamente 309 euro anziché 328,99 grazie al -6% di sconto. Approfittatene subito prima che sia troppo tardi.