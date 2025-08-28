Prime foto live per Xiaomi 15T e 15T Pro: design pazzesco

In questi giorni in rete sono trapelate alcune anticipazioni del design dei nuovi dispositivi Xiaomi.

I nuovi Xiaomi 15T e 15T Pro sono stati immortalati su TikTok, tramite un video che ne mostra principalmente il retro.

Tutti i dettagli osservabili vanno a confermare alcune delle indiscrezioni che sono emerse nelle settimane precedenti.

I due dispositivi, sono infatti molto simili tra di loro e presentano delle cornici piatte in metallo e bordi un po’ smussati. L’unica differenza tra i due sembra essere la posizione del flash, poiché risulta essere integrato nel comparto fotografico per quanto riguarda il modello Xiaomi 15T, mente il Pro la mostra all’esterno.

Xiaomi 15T e 15T Pro: ecco alcune caratteristiche tecniche

I nuovi modelli di casa Xiaomi non hanno ancora una data ufficiale di lancio, ma viste le ultime notizie non mancherà di certo molto.

I due dispositivi hanno delle caratteristiche tecniche molto simili.

Lo Xiaomi 15T monterà un processore Dimensity 8400, mentre il modello Pro un Dimensity 9400+.

Il sistema operativo per entrambi sarà Android 16, mentre per quanto riguarda il display il modello base monterà uno schermo OLED 6,83 pollici, mentre il modello più avanzato avrà una luminosità maggiore.

Le differenze sostanziali stanno principalmente nella quantità di colori disponibili, poiché il primo sarà disponibile nelle colorazioni grigio, nero e dorato, mentre il modello avanzato avrà anche un dispositivo con variante rame, nel comparto fotografico e anche per quanto riguarda la batteria.

Lo Xiaomi 15T Pro avrà infatti un comparto fotografico molto più avanzato e anche una maggiore velocità durante la ricarica del dispositivo.

Una leggera differenza sarà presente anche per quanto riguarda i prezzi.

Pare infatti che il modello base sarà venduto in Europa intorno ai 649 €, mentre la versione pro arriverà anche a 899 € nel modello più grande.

Grazie a tutte le indiscrezioni ora si ha un quadro più o meno completo dei due dispositivi Xiaomi in arrivo a breve sul mercato.