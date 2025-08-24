Xiaomi 15T e 15T Pro: ecco quanto costeranno in Europa

Manca meno di un mese alla presentazione ufficiale dei nuovi smartphone di Xiaomi e, come spesso accade, diverse indiscrezioni precedono l’evento. Questa volta a far parlare sono soprattutto gli ipotetici prezzi per l’Europa dei due modelli attesi. Si tratta dei nuovi Xiaomi 15T e 15T Pro. Le informazioni trapelate delineano due dispositivi che si distinguono per caratteristiche mirate. Entrambi dovrebbero montare una capiente batteria da 5.500 mAh e offrire la stessa dotazione fotografica con teleobiettivo e ultra-grandangolare. Ovvero un sensore Samsung ISOCELL JN5 da 50 MP per lo zoom e un OmniVision OV13B da 13 MP per le riprese più ampie.

Xiaomi 15T e 15T Pro: ecco cosa sappiamo

Ci sarebbe però una differenza riguardo la fotocamera principale e la velocità di ricarica. Il 15T Pro dovrebbe integrare un sensore di livello superiore, l’OmniVision OVX9100 da 50 MP. A cui si aggiunge una vantare una ricarica rapida da 90 W. Il modello standard, pur affidandosi a un sensore sempre firmato OmniVision (l’OVX8000), offrirebbe prestazioni inferiori. Inoltre, si fermerebbe a una ricarica da 67 W.

Secondo fonti considerate affidabili, la versione base dovrebbe debuttare con un’unica configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Tale versione verrà proposta a circa 649 euro. L’altro modello, più orientato agli utenti esigenti, partirebbe invece da 799 euro. Con la possibilità di scegliere un taglio di memoria superiore da 512 GB, che farebbe salire il prezzo a 899 euro. Sono tre le tonalità previste al lancio: grigio, nero e oro.

Tali scelte lasciano intravedere una strategia precisa: proporre due smartphone simili nell’esperienza generale, ma differenziati quanto basta per spingere chi cerca prestazioni superiori verso la variante Pro. Una mossa che potrebbe consolidare la presenza di Xiaomi nella fascia medio-alta del mercato. Offrendo un’alternativa competitiva sia per chi non vuole spendere troppo sia per chi pretende di più senza arrivare a costi particolarmente elevati. Resta ora da capire se tali anticipazioni troveranno conferma ufficiale.