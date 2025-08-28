PlayStation Store, ultimi sconti folli di fine agosto

Siamo quasi giunti alla fine dell’estate, eppure il colosso del gaming Sony continua a stupire gli utenti con tante sensazionali promozioni di rilievo. In questi ultimi giorni di agosto, infatti, sono stati resi disponibili su PlayStation Store tantissimi videogiochi con super sconti davvero eccezionali. Vediamo qui di seguito gli sconti più interessanti.

PlayStation Store, ultimi giorni di agosto ricchi di sconti eccezionali

Per questi ultimi giorni di agosto, il colosso del gaming sony continua a stupire proponendo su PlayStation Store tanti sconti eccezionali. Troviamo infatti diversi videogiochi di rilievo proposti a degli ottimi prezzi. Tra questi, ricordiamo ad esempio il videogioco denominato Red Dead Redemption 2. Quest’ultimo ha solitamente un prezzo un po’ alto pari a 59,99 euro. Tuttavia, l’azienda lo sta proponendo con uno sconto pari addirittura al 75%. In questo modo, gli utenti potranno portarselo a casa ad un prezzo folle di soli 14,99 euro.

Troviamo inoltre in notevole sconto alcuni dei videogiochi della saga di Tekken. Ricordiamo ad esempio il videogioco denominato Tekken 8. Quest’ultimo viene al momento proposto con uno sconto pari al 50%. Gli utenti potranno infatti portarselo a casa ad un prezzo pari a 29,99 euro. Si tratta di un ottimo sconto, se si pensa che solitamente lo si può acquistare ad un prezzo più alto pari a 59,99 euro.

Sullo store sono poi disponibili in sconto anche alcuni videogiochi selezionati però per i soli iscritti al servizio in abbonamento a PlayStation Plus. Tra questi, ricordiamo ad esempio il videogioco denominato Hogwarts Legacy, sia per la precedente console PS4 sia per la nuova console di ultima generazione PS5. Questo titolo è al momento disponibile all’acquisto per gli abbonati con uno sconto folle pari all’80%. Questo permetterà agli utenti di acquistarlo ad un prezzo di soli 14,99 euro e 13,99 euro, in base alla versione scelta.

Questi sono ovviamente soltanto alcuni dei videogiochi in sconto su PlayStation Store. Ricordiamo che gli sconti termineranno il prossimo 10 settembre 2025.