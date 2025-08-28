Ad
Comet: OFFERTE MAXI scoppiettanti per il ritorno a scuola

Il ritorno diventa più colorato e leggero con le promozioni di Comet che portano energia e sorprese nella vostra nuova stagione.

scritto da Rossella Vitale
Comet: OFFERTE MAXI scoppiettanti per il ritorno a scuola

Settembre arriva sempre con quel mix di stress e orari serrati, ma Comet ci mette dentro una scarica di energia che cambia completamente l’atmosfera. È un po’ come aprire un baule pieno di sorprese: invece di vecchi ricordi, saltano fuori prodotti scintillanti che fanno venire voglia di ricominciare. Le aule, i corridoi e perfino il salotto prendono nuova vita quando sapete che dietro l’angolo c’è un’offerta che sembra fatta apposta per rendere la ripartenza più frizzante. Non è solo un volantino Comet, è quasi un piccolo spettacolo dove la tecnologia e la creatività diventano i veri protagonisti. E mentre vi preparate a rientrare con i piedi per terra, i prezzi si occupano di farvi sentire più leggeri, come se ogni spesa fosse in realtà un regalo.

Nuovi dispositivi? Acquistateli solo da Comet

E allora largo alle sorprese: la compatta Samsung EVO Plus MicroSD da Comet a 19,90 euro salva i vostri momenti, mentre l’Asus Notebook Vivobook 14 a 699 euro e l’Hp Desktop Omnidesk Slim Tower ora da Comet a 499 euro vi accompagnano in nuove avventure di studio e lavoro. Sul fronte del comfort domestico, la morbidezza arriva con l’Asciugatrice Samsung 9Kg Dv90db7845gbu3 Nero a 899 euro.

L’Haier TV QLED 55″ solo grazie a  Comet a 599 euro e l’Haier TV MINI LED 55″ a 699 euro trasformano poi il salotto in un piccolo cinema. Non mancano il lato creativo della tavoletta Wacom Ctl-6100wlk-s a 118 euro e il tocco colorato del Logitech Mouse Bluetooth M240 rosa magicamente da Comet a 17,90 euro. E la musica vi segue ovunque grazie agli Shokz Wireless Openfit Air a 74 euro e agli Shokz a Conduzione Ossea a 109 euro, per un ritorno che suona sempre al massimo.

