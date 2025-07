Xiaomi

Il prolifico universo di Xiaomi e del suo sub-brand Redmi si prepara ad accogliere nuovi membri. Le ultime indiscrezioni, supportate da diverse certificazioni emerse online, suggeriscono che il lancio del tanto atteso Xiaomi 15T Pro e del Redmi 15 5G potrebbe essere ormai dietro l’angolo. Queste apparizioni nei database degli enti di certificazione sono un segnale quasi inequivocabile dell’imminente debutto sul mercato di questi due smartphone, che puntano a rafforzare la presenza dei brand in diverse fasce di prezzo.

Xiaomi 15T Pro: il prossimo “flagship killer” in arrivo?

La serie “T” di Xiaomi è tradizionalmente dedicata ai “flagship killer”, dispositivi che offrono prestazioni di alto livello a un prezzo più accessibile rispetto ai top di gamma puri. Il Xiaomi 15T Pro è destinato a ereditare questa reputazione. Anche se le specifiche complete non sono ancora state ufficializzate, la sua comparsa nelle certificazioni indica che lo sviluppo è in fase avanzata.

Ci si aspetta che il Xiaomi 15T Pro monti un processore di fascia alta, probabilmente l’ultimo Snapdragon 8 Gen 3 o un suo derivato ottimizzato, garantendo così prestazioni eccezionali per gaming, multitasking e applicazioni esigenti. Il display sarà probabilmente un AMOLED con un’alta frequenza di aggiornamento (120 Hz o più), offrendo un’esperienza visiva fluida e immersiva. Anche il comparto fotografico sarà un punto di forza, con sensori di grandi dimensioni e ottimizzazioni software per scatti di alta qualità, magari ereditando alcune tecnologie dai flagship della serie numerica principale. La ricarica rapida ad altissima potenza sarà quasi certamente una delle sue caratteristiche distintive, un tratto ormai consolidato per Xiaomi.

Accanto al 15T Pro, le certificazioni hanno svelato anche la prossima aggiunta alla gamma Redmi di fascia media: il Redmi 15 5G. Questo modello è progettato per portare la connettività 5G a un pubblico ancora più vasto, a un prezzo accessibile, un obiettivo che Redmi persegue con successo da diverse generazioni.

Il Redmi 15 5G si posizionerà come uno smartphone affidabile per l’uso quotidiano, offrendo un’esperienza fluida per navigazione, social media e intrattenimento. Ci si aspetta un processore MediaTek Dimensity o un Qualcomm Snapdragon di fascia media compatibile con il 5G, abbinato a una buona quantità di RAM e storage. Il display dovrebbe essere un pannello di qualità con una frequenza di aggiornamento standard o leggermente superiore (es. 90 Hz). La batteria sarà probabilmente uno dei suoi punti di forza, garantendo un’autonomia elevata per un utilizzo prolungato. La fotocamera sarà adeguata per le esigenze della fascia di prezzo, con sensori versatili per scatti in diverse condizioni.

Le certificazioni sono passaggi obbligatori prima che un dispositivo possa essere immesso sul mercato. Quando un nuovo smartphone appare nei database di enti come la 3C (China Compulsory Certification) o la TENAA in Cina, o in altri enti internazionali, significa che il suo sviluppo è quasi completo e che il produttore sta ottenendo le approvazioni necessarie per la vendita.

La presenza contemporanea di Xiaomi 15T Pro e Redmi 15 5G in questi registri è un forte indicatore che Xiaomi e Redmi hanno pianificato un lancio simultaneo o comunque ravvicinato per questi due modelli, mirati a segmenti di mercato diversi ma complementari. Questo approccio consente ai brand di saturare il mercato con offerte valide per diverse tipologie di consumatori.