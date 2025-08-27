Vodafone lancia l’offerta Family: rete fissa e mobile INSIEME

Vodafone continua a puntare sulle offerte convergenti e presenta il piano Family. Ovvero una soluzione che unisce rete fissa e mobile in un unico pacchetto. Con un prezzo di 33,95€ al mese, la promo include internet fino a 2,5Gigabit al secondo, in base alla copertura disponibile, e una SIM mobile con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G.

L’attivazione della linea fissa è gratuita, mentre per la SIM è previsto un costo iniziale di 4,90€. Vodafone rende disponibile l’offerta su più tecnologie, dalla fibra FTTH alla FTTC, fino all’ADSL e al FWA, così da garantire la linea anche nelle aree meno servite. Per i clienti che hanno accesso alla fibra, è inclusa anche una SIM dati da 50GB al mese, utile per navigare su altri dispositivi.

Vodafone Family: connessione stabile, flessibilità e Giga illimitati

Tra i punti di forza dell’offerta Family vi è la possibilità di associare fino a 6 SIM alla linea fissa, tutte abilitate ai Giga illimitati in 5G. Ciò consente di estendere i vantaggi del pacchetto all’intero nucleo familiare, con un’unica fattura e condizioni chiare. In più, Vodafone assicura la tecnologia “Sempre Connessi”. Ossia in caso di interruzione della rete fissa, la connessione prosegue automaticamente attraverso quella mobile, così da evitare disservizi.

Il contratto è pensato per essere flessibile. Il cliente può recedere in qualsiasi momento. L’ unico vincolo riguarda i primi 24 mesi, durante i quali è previsto un costo rateizzato di 5€ al mese per l’attivazione della rete fissa. In caso di recesso anticipato, basterà saldare le rate residue.

Vodafone sottolinea anche i benefici del Wi-Fi ottimizzato, grazie alla VodafoneStation compatibile con il Wi-Fi 6 e con tecnologia di ottimizzazione automatica del segnale. È possibile aggiungere un Super Wi-F 6 Extender per garantire copertura stabile in tutta la casa. Insomma, con la soluzione Family, Vodafone mira a rafforzare il legame tra servizi domestici e mobile, puntando sulla semplicità e sull’integrazione. Una proposta che guarda soprattutto alle famiglie numerose e a chi vuole una connessione veloce senza limiti né a casa né in giro.