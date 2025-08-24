Vodafone lancia la nuova offerta Fibra con Telepass

Vodafone amplia le sue offerte con una proposta inedita che unisce il meglio della rete fissa alla comodità dei servizi Telepass. La nuova promozione, attivabile fino al 7 settembre 2025, è pensata per chi desidera una connessione stabile e veloce a casa ma vuole godere anche di vantaggi concreti durante i viaggi. Il prezzo è fissato a 27,95€ al mese, senza costi iniziali di attivazione e con due mesi gratuiti per i nuovi clienti.

Vodafone e Telepass: un’offerta unica per casa e viaggi

Con questa iniziativa, Vodafone mette a disposizione la propria fibra ultraveloce fino a 2,5Gigabit/s, disponibile nelle principali città italiane coperte da tecnologia FTTH, e abbina al pacchetto chiamate illimitate e modem incluso. A ciò si aggiunge una partnership con Telepass Family. Quest’ultimo permette così di sfruttare promozioni su pedaggi e carburante e servizi di assistenza stradale gratuiti.

I clienti che attivano l’offerta Vodafone con Telepass ottengono tre mesi gratuiti di abbonamento Telepass, a cui si sommano sei mesi di assistenza stradale europea inclusa. In più, grazie a codici promozionali dedicati, è possibile ricevere fino a 150€ di cashback. Nello specifico parliamo di fino a 100€ sui rifornimenti effettuati presso le stazioni Enilive e fino a 50€ sui pedaggi autostradali italiani. Il rimborso avviene in forma mensile, con accrediti fino a 10€ per carburante e 5€ per pedaggi.

Dopo il periodo promozionale, il canone Telepass passa a 3,90€ al mese, mentre l’assistenza stradale avrà un costo di 2,80€. La promozione è riservata a chi non è già cliente Telepass e non lo è stato nei 30 giorni precedenti. In questo modo, Vodafone offre un pacchetto che non solo garantisce una connessione domestica veloce e stabile, ma integra vantaggi pratici per chi viaggia spesso. Insomma, con la nuova offerta fibra con Telepass, l’operatore punta a distinguersi non solo per qualità di rete, ma anche per la capacità di rispondere a esigenze quotidiane che vanno oltre la semplice connettività domestica.