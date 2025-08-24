NewsOfferteOperatori TelefoniciVodafone

Vodafone lancia la nuova offerta Fibra con Telepass

Con Vodafone hai Internet ultraveloce, mesi gratuiti e cashback su pedaggi e carburante

Vodafone amplia le sue offerte con una proposta inedita che unisce il meglio della rete fissa alla comodità dei servizi Telepass. La nuova promozione, attivabile fino al 7 settembre 2025, è pensata per chi desidera una connessione stabile e veloce a casa ma vuole godere anche di vantaggi concreti durante i viaggi. Il prezzo è fissato a 27,95€ al mese, senza costi iniziali di attivazione e con due mesi gratuiti per i nuovi clienti.

Vodafone e Telepass: un’offerta unica per casa e viaggi

Con questa iniziativa, Vodafone mette a disposizione la propria fibra ultraveloce fino a 2,5Gigabit/s, disponibile nelle principali città italiane coperte da tecnologia FTTH, e abbina al pacchetto chiamate illimitate e modem incluso. A ciò si aggiunge una partnership con Telepass Family. Quest’ultimo permette così di sfruttare promozioni su pedaggi e carburante e servizi di assistenza stradale gratuiti.

I clienti che attivano l’offerta Vodafone con Telepass ottengono tre mesi gratuiti di abbonamento Telepass, a cui si sommano sei mesi di assistenza stradale europea inclusa. In più, grazie a codici promozionali dedicati, è possibile ricevere fino a 150€ di cashback. Nello specifico parliamo di fino a 100€ sui rifornimenti effettuati presso le stazioni Enilive e fino a 50€ sui pedaggi autostradali italiani. Il rimborso avviene in forma mensile, con accrediti fino a 10€ per carburante e 5€ per pedaggi.

Dopo il periodo promozionale, il canone Telepass passa a 3,90€ al mese, mentre l’assistenza stradale avrà un costo di 2,80€. La promozione è riservata a chi non è già cliente Telepass e non lo è stato nei 30 giorni precedenti. In questo modo, Vodafone offre un pacchetto che non solo garantisce una connessione domestica veloce e stabile, ma integra vantaggi pratici per chi viaggia spesso. Insomma, con la nuova offerta fibra con Telepass, l’operatore punta a distinguersi non solo per qualità di rete, ma anche per la capacità di rispondere a esigenze quotidiane che vanno oltre la semplice connettività domestica.

