Come riconoscere un cavo USB difettoso: segnali da non ignorare

Al giorno d’oggi tutti abbiamo a che fare con dei dispositivi elettronici e di conseguenza anche con dei cavi USB. Questo fa parte infatti dell’ordinaria amministrazione di uno smartphone, di un tablet o di qualsiasi altra cosa che abbia una batteria da ricaricare o semplicemente che vada nella corrente elettrica per l’alimentazione. Non tutti però sanno che un cavo USB può essere danneggiato o semplicemente di qualità bassa ed è proprio in base a queste situazioni che si può incorrere in problemi davvero gravi. Oltre alla ricarica lenta infatti anche il dispositivo al quale il cavo viene collegato potrebbe riportare delle problematiche.

Ricarica lenta o intermittente

Uno dei segnali più comuni è la diminuzione della velocità di ricarica. Se lo smartphone impiega molto più tempo del solito per raggiungere il 100%, e il caricatore o il dispositivo non sono cambiati, il problema potrebbe risiedere proprio nel cavo. In certi casi, la carica può addirittura interrompersi a intermittenza, indicando un contatto instabile. In tanti non sapevano tutto questo, ma ora potrebbe essere tutto più chiaro.

Trasferimento dati assente

Un cavo difettoso non influisce solo sulla ricarica. Se collegando il dispositivo a un computer non viene avviato il trasferimento dati, il cavo potrebbe essere privo del collegamento dati (nel caso dei cavi solo per ricarica) oppure avere dei fili interni danneggiati. Testare il cavo con altri dispositivi aiuta a confermare il problema.

Aspetto fisico compromesso

Anche l’occhio vuole la sua parte. Un rivestimento spellato, piegature accentuate vicino ai connettori o un’ossidazione dei contatti USB sono tutti segnali di degrado. Continuare a usare un cavo in queste condizioni può causare danni anche irreversibili alle porte di ricarica dei dispositivi.

Calore anomalo

Durante l’uso, se il cavo o il connettore diventano insolitamente caldi, è meglio interrompere subito l’alimentazione. Questo fenomeno può indicare una resistenza interna troppo elevata, con rischi di cortocircuito o sovraccarico.