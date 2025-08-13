Tim: questa offerta vi regala i giga illimitati senza costi in più

Al giorno d’oggi, avere a disposizione un’offerta telefonica in grado di soddisfare di nostre esigenze rappresenta un elemento fondamentale nella routine digitale di tutti i giorni, l’offerta telefonica infatti ci permette di usufruire di messaggi, minuti e gigabyte di traffico dati per poter svolgere tutte le attività di cui abbiamo bisogno, un tassello a dir poco fondamentale in questo periodo storico.

Scegliere una promozione che sia in grado di soddisfare le nostre esigenze da questo punto di vista rappresenta dunque uno step fondamentale che non bisogna sottovalutare, l’offerta scelta infatti deve permetterci di arrivare alla fine del mese senza nessun tipo di preoccupazione, lasciandoci svolgere comodamente tutte le attività che abbiamo in programma, qui in Italia la scelta sicuramente non manca e le offerte sono davvero variegate e stratificate in base alle necessità di ogni consumatore.

Un operatore che potrebbe sicuramente fare al caso vostro é Tim, quest’ultimo da diversi anni infatti rappresenta una vera e propria certezza e gode di un catalogo di offerte davvero ricchissimo e pensato per accontentare davvero ogni utente presente sul mercato, recentemente l’operatore ha deciso di mostrare i muscoli offrendo una promozione che in determinate condizioni, garantisce anche i giga illimitati.

Super offerta 5G

La promozione di cui vi parliamo oggi permette a chi decide di attivarla di ottenere 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti limitati verso tutto e 200 SMS verso tutti l’ho offerta a un costo di 9,99 € mensili con un costo di attivazione di 10 € che include anche il costo della Sim fisica e cinque euro di credito telefonico, ma non è finita qui, per coloro che sono già in possesso di una promozione di rete fissa l’offerta può essere evoluta garantendo giga di traffico dati illimitati allo stesso prezzo mensile, ricordiamo però che per accedere all’offerta bisogna avere meno di trent’anni, si tratta infatti di un’offerta dedicata a tutti gli under 30.