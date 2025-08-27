Truffa e posta elettronica infetta: è così che vi derubano sia dei dati che dei soldi

Capita quotidianamente ormai ma oggi è più pericoloso: c’è una truffa che purtroppo ha messo in ginocchio diversi utenti derubandoli dei loro risparmi. Questa volta è davvero complicato riconoscerla ed è per questo motivo che abbiamo scelto di metterla proprio qui in basso per far capire al pubblico di cosa si tratta.

La nuova truffa che gira in rete è diventata difficile da scoprire: eccola qui

La prima truffa che sta girando è incredibile in quanto risulta molto credibile. Gli utenti hanno parlato di un messaggio che promette loro il Telepass gratis. Bisogna pertanto stare molto attenti, ecco il testo:

“PROMO ESTATE PER NUOVI CLIENTI

TELEPASS GRATIS?

RICHIEDILO SUBITO CON UN CLICK

Valida fino al 13.07 | 100€ di carburante Enilive

OTTIENILO ORA

Goditi l’estate con Telepass Sempre:

richiedi la promo e otterrai un regalo in più!

Con Telepass Sempre hai:

Canone a 0€ per diversi mesi: richiedi la promo, ti contattiamo per una proposta dedicata

100€ di carburante, utilizzabili nelle Enilive station convenzionate, per un massimo di 10€ al mese su un rifornimento minimo di 30€

Tutti i Servizi di Mobilità inclusi!

Scegli Telepass Sempre, ti bastano pochi click!

OTTIENI ORA LA PROMO ESTATE

Mess. Promozionale. Operazione a premi valida per chi non è stato cliente Telepass negli ultimi 30 gg. Codice promo da inserire entro 15 gg dall’attivazione. Cashback max 100€ su spesa minima di 30€. Promo non cumulabile. Regolamento, contratti, foglio informativo sul sito ufficiale Telepass.”

Questo però non è il solo messaggio truffa che sta girando in quanto ce n’è anche un altro molto pericoloso che fa credere di poter conoscere una bella ragazza sul web, su un sito di incontri che non esiste. Eccolo qui:

“Ciao!

Sembra che abbia un po’ confuso i miei contatti…

Ma se fosse destino e dovessimo davvero conoscerci meglio?

Ci sono alcune foto personali sul mio profilo, solo per te!

Guarda qui: Daisy_Sparkle_19

Cordiali saluti,

Stella“.