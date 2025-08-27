Kena Mobile, le imperdebili offerte telefoniche dell’operatore

Kena Mobile è uno degli operatori telefonici virtuali che ha spopolato negli ultimi anni nel settore delle telecomunicazioni.
L’operatore è riuscito a strappare una fetta della clientela, grazie a offerte super economiche.
Kena Mobile: le migliori offerte dell’operatore telefonico
Le tariffe telefoniche di Kena Mobile sono numerose e presentano tutte servizi di ottima qualità. Vediamo quali sono le migliori tra cui poter scegliere.
- Kena Voce: tariffa disponibile per i clienti provenienti da Iliad, Fastweb, altri operatori e nuovi numeri che mette a disposizione minuti illimitati, 200 SMS e 10 giga di Internet. Il costo è di 4,99 € al mese, mentre il costo di attivazione è di 5 euro.
- Offerta disponibile per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce e Digi mobile che offre 200 giga di Internet con 5G e con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a 5,99 € al mese, con i primi due mesi gratis
- Offerta disponibile per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, altri operatori e nuovi numeri, con 200 giga di Internet con 5G e con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a 5,99 € al mese
- Offerta disponibile per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, altri operatori nuovi numeri, con 350 giga con 5G e con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a soli 7,99 € al mese
- Offerta disponibile per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, altri operatori e nuovi numeri, con 400 giga con 5G e con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a 9,99 € al mese
- Offerta disponibile per i clienti provenienti da Vodafone, WindTre, Very Mobile e Tim, con 300 giga con 5G e con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a 11,99 € al mese
- Kena Dati: offerta disponibile per i nuovi numeri: 600 giga di Internet con tecnologia 5G e con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a soli 11,99 € al mese
- Pack 6 mesi: offerta disponibile per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, altri operatori e nuovi numeri, con 200 giga di Internet con tecnologia 5G e con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a 29,99 € ogni sei mesi.