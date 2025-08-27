Optima Mobile, ritorna super promo da 4,95 euro al mese

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha deciso di far tornare per concludere l’estate una delle sue offerte di rete mobile più vantaggiose. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di Optima Super Mobile Smart +20 Giga. Secondo quanto è emerso in rete, l’offerta in questione è tornata a disposizione degli utenti, ma solo per un breve periodo di tempo. Gli interessati avranno infatti tempo fino al prossimo 31 agosto 2025 per poterla attivare.

Optima Mobile, ritorna la favolosa offerta Optima Super Mobile Smart +20 Giga

L’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha da poco fatto ritornare a disposizione degli utenti una delle sue super promozioni. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo a Optima Super Mobile Smart +20 Giga. Questa promozione era già stata proposta in passato, ma ora è ritornata per concludere l’estate. Secondo quanto è emerso, infatti, l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione fino alla giornata del prossimo 31 agosto 2025. Come sempre, non è da escludere che l’operatore possa decidere di prorogare ulteriormente questa offerta.

In particolare, l’offerta Optima Super Mobile Smart +20 Giga è una versione speciale dell’offerta classica Optima Super Mobile Smart. Come suggerisce anche il nome, però, questa versione include ogni mese 20 Giga di traffico dati extra rispetto alla versione standard. Di conseguenza, gli utenti che attiveranno la nuova versione potranno utilizzare ogni mese un bundle comprendente fino a ben 120 GB di traffico dati.

Questo bundle sarà tuttavia utilizzabile per navigare esclusivamente con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Si tratta dunque di un bundle davvero ricco e completo. Nonostante questo, il costo che gli utenti dovranno sostenere è molto basso, pari cioè a soli 4,95 euro al mese.