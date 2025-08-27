Ad
Euronics: OFFERTE TECH da sballo per affari eccezionali e convenienti

Con Euronics puoi aggiornare casa, tecnologia e stile personale approfittando di offerte incredibili senza perdere tempo

scritto da Rossella Vitale
Euronics: OFFERTE TECH da sballo per affari eccezionali e convenienti

La voglia di novità c’è sempre e quando la tecnologia chiama è impossibile resistere alle promo Euronics. Il salotto diventa un piccolo cinema con un televisore enorme che fa sembrare le serie e i film più avvincenti di sempre. Oppure, se la tua mente corre tra lavoro e creatività, c’è un dispositivo che trasforma le idee in realtà senza sforzo, e uno più leggero per chi ama la praticità. La casa può essere un luogo di comodità assoluta: lavare, asciugare, pulire senza fatica, quasi come avere una piccola squadra di robot a disposizione. E perché non concedersi un tocco di stile? Capelli perfetti in pochi minuti o un nuovo look che fa girare la testa grazie ad Euronics. Il tempo libero diventa puro divertimento grazie a console e tablet che trasformano il relax in un’esperienza indimenticabile. E per chi vuole connessione, da Euronics esistono smartphone dalle prestazioni sorprendenti e dal design che non passa inosservato.

Prodotti wow che solo Euronics sa darti

Per gli amanti del relax e dell’intrattenimento, il Samsung Smart TV UHD 4K da 85″ è da Euronics a soli 999 euro. Chi vuole lavorare e creare può puntare sul Samsung Galaxy Book5 Gray a 999,00 euro, o scegliere la leggerezza del Lenovo Ideapad Slim 3 15,6″ ora a 499 euro. Per la casa, la asciugatrice Samsung DV90DG52A0AHET 9KG è in offerta Euronics a 599,00 euro, mentre la Dyson V11 Fluffy Nickel/Red garantisce libertà di movimento da Euronics a 399 euro. Coccolare i capelli diventa facile con la Dyson Airwrap Ceramic Patina/Topaz a 449 euro. Il divertimento puro è assicurato con la Nintendo Switch 2 nera a 469,99 euro, e la praticità elegante con l’iPad 11″ Wi-Fi 128GB (2025) in argento a 369,00 euro. Infine, lo smartphone Xiaomi Redmi 15 Midnight Black con 8GB di RAM e 256GB di ROM è disponibile solo da Euronics a 179 euro.

