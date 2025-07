Offerta Kena Mobile: 200 Giga, minuti illimitati e 5G incluso

Internet veloce, chiamate illimitate e costi contenuti, ecco come la nuova offerta di Kena Mobile rivoluziona il mercato della telefonia. A partire da ora, chi attiva una nuova SIM e porta il numero da operatori selezionati può godere di un pacchetto completo. Nello specifico si tratta di una soluzione che prevede 200GB di traffico dati (con Ricarica Automatica), minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e accesso alla rete 5G, tutto a 5,99€ al mese. I primi due mesi sono completamente gratuiti. Si tratta di un’offerta pensata per chi cerca risparmio e prestazioni senza compromessi. Il contributo di attivazione è azzerato e anche la SIM è gratuita.

Kena semplifica la gestione della linea con servizi digitali e assistenza integrata

La connessione è veloce e stabile. Si arriva a 250Mbps in download e 75Mbps in upload, in base alla copertura. Gli 8GB mensili inclusi per la navigazione in Europa garantiscono continuità anche all’estero. La promozione è attivabile fino al 31 luglio, ma solo se si mantiene il proprio numero passando da Iliad, CoopVoce o Digi Mobile. Chi non attiva la Ricarica Automatica, ha comunque 100GB al mese. L’uso dei minuti deve essere lecito e conforme ai termini del contratto.

La gestione dell’offerta è semplice e veloce grazie all’app MyKena, disponibile su Android e iOS. Dall’app si può controllare il credito residuo, il consumo dei giga e il numero di SMS disponibili. È anche possibile acquistare nuove offerte, cambiare piano e ricaricare in modo sicuro con diversi metodi di pagamento, inclusi PayPal e Satispay. L’opzione RESTART consente di anticipare il rinnovo mensile della propria offerta per continuare a utilizzare i contenuti anche dopo averli esauriti, senza costi extra rispetto a quelli previsti.

Con la Ricarica Automatica attiva, ogni mese viene addebitata direttamente la cifra necessaria al rinnovo dell’offerta. Ciò consente di evitare interruzioni del servizio e, in più, di ottenere 100GB aggiuntivi senza costi extra. Tutti i dettagli della promozione sono consultabili online o tramite l’app, dove è possibile anche verificare la copertura della rete 5G, attivare la SIM tramite SPID o video selfie e accedere all’assistenza