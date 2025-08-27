Apple: ecco quando arriveranno i nuovi iPhone 17

Mancano poche settimane al momento in cui Apple alzerà ufficialmente il sipario sulla sua nuova generazione di smartphone. Dopo settimane di indiscrezioni e conferme velate, ora c’è la data definitiva. Martedì 9 settembre, alle 19 ora italiana (10 del mattino in California), l’Apple Park di Cupertino ospiterà l’evento “Awe Dropping”, durante il quale verranno presentati gli attesissimi iPhone 17. L’annuncio è arrivato accompagnato da un’immagine promozionale che ha già acceso le discussioni online. Lo sfondo, completamente nero, è dominato dal logo della mela illuminato da sfumature che ricordano le mappe termiche. Molti osservatori hanno ipotizzato che quelle tonalità possano anticipare i colori dei modelli Pro e Pro Max, tra cui un inedito arancione. L’effetto visivo rimanda anche al nuovo stile grafico “Liquid Glass” che debutterà con iOS 26, versione del sistema operativo che arriverà insieme ai nuovi dispositivi.

Apple pronta a presentare le sue ultime novità

L’attenzione di tutti è puntata sui nuovi modelli in arrivo. Gli iPhone 17, 17 Pro e Pro Max, ma soprattutto dal debutto di iPhone 17 Air. Una variante più sottile e leggera destinata a sostituire l’attuale Plus. Le aspettative sono alte, soprattutto per ciò che riguarda le versioni Pro. Dopo l’introduzione del modulo fotografico a pillola sul modello base lo scorso anno, quest’anno toccherà ai modelli di punta cambiare volto. Le tre fotocamere posteriori non saranno più racchiuse in un blocco quadrato, ma disposte in un’unica barra orizzontale che attraversa l’intera larghezza del dispositivo. Mentre il logo Apple spostato leggermente più in basso. Si tratta di un primo passo verso un nuovo design che, secondo i rumor, culminerà nel 2027 con un iPhone “tutto vetro” e uno schermo avvolgente.

Sul fronte hardware, tutti i modelli della gamma beneficeranno dei nuovi chip A19 e la variante A19 Pro. Le novità, però, non si fermeranno agli smartphone. Fonti vicine all’azienda parlano anche di una nuova linea di Apple Watch, con Series 11, Ultra 3 e SE 3. A cui si aggiungeranno novità per Apple TV 4K. Oltre ai rinnovati AirPods Pro 3 e aggiornamenti per HomePod mini. Non resta dunque che attendere e scoprire le novità presentate da Apple per il futuro del suo ecosistema.