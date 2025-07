AirPods Pro 3 in arrivo entro fine anno: Apple punta sul monitoraggio della salute

Non sembra essere un bel periodo per quanto riguarda le vendite degli auricolari in casa Apple. Probabilmente la colpa è attribuire alla concorrenza che negli ultimi tempi si è dimostrata sempre più presente e sul pezzo. Ma secondo le indiscrezioni più recenti, gli AirPods Pro 3 potrebbero arrivare entro fine anno per invertire la tendenza e rilanciare l’interesse verso l’intero settore.

I modelli attuali, gli AirPods Pro di seconda generazione, sono stati lanciati a settembre 2022. Da allora il mercato ha visto affacciarsi prodotti sempre più competitivi, da Samsung a Sony fino a Bose, senza contare l’ondata di alternative economiche ma ben costruite. Apple, per riconfermare la propria leadership, avrebbe in programma un modello di nuova generazione dotato non solo di un audio migliorato, ma anche di funzioni legate alla salute.

Le novità attese: sensori per il battito cardiaco e audio evoluto

Stando alle fonti più attendibili, gli AirPods Pro 3 integreranno nuovi sensori biometrici, con particolare attenzione al monitoraggio della frequenza cardiaca. Si tratterebbe di un’evoluzione naturale, che seguirebbe la direzione già tracciata con i Powerbeats Pro 2, arricchiti da funzionalità simili.

Oltre alla parte “wellness”, è prevista anche una migliore cancellazione attiva del rumore, un design leggermente rivisitato e un ulteriore passo avanti nella resa sonora, soprattutto in abbinamento all’audio spaziale. Tutti elementi che potrebbero consolidare l’esperienza d’uso e rafforzare l’ecosistema Apple anche sul fronte degli indossabili.

Alcuni analisti, come Mark Gurman di Bloomberg, indicano la fine del 2025 come finestra di lancio più probabile, mentre altri non escludono un posticipo al 2026. Tuttavia, la presenza di riferimenti diretti agli AirPods Pro 3 nel codice di iOS 26 lascia immaginare un rilascio ormai vicino.

Se confermate, queste novità potrebbero segnare un punto di svolta per il settore audio TWS, combinando tecnologia, salute e qualità sonora in un unico dispositivo. Probabilmente si tratterà di un’esperienza totalmente diversa che interesserà tanto agli utenti, i quali non si tireranno indietro.